Tour de France-sjefen med Braut Haaland-bønn til Uno-X

– Vi skulle hatt på oss slips i dag, sier Uno-X-sjef Jens Haugland til TV 2 når han kommer inn i staselige Hôtel du Département i Versailles. Omgitt av gedigne lysekroner, gulldekor på veggene og statuer overalt skal han møte rittdirektør Christian Prudhomme for første gang etter at det ble klart at laget hans er invitert til sommerens Tour de France.

Dette rittet tiltrekker seg de beste lagene i verden, men også kongelige, statsledere og kjendiser. Og ikke minst norske sykkelfans.

INVITERT: I likhet med Uno-X er også Erling Braut Haaland invitert til sommerens Tour de France. Foto: PHIL NOBLE

Prudhomme håper at Uno-X sin tilstedeværelse i Tour de France igjen skal skape ville, norske tilstander langs løypa - slik det var da Thor Hushovd og Edvald Boasson Hagen herjet på det verste for et drøyt tiår siden. Da lurte franskmennene på om det var flere nordmenn igjen i Norge.

– Selvsagt. Det er alltid mange norske flagg langs ruten av touren. Jeg tror det blir enda flere i 2023. Den interessen vi ser at invitasjonen av Uno-X skaper på sosiale medier, er enorm, sier Prudhomme til TV 2 etter at han har avholdt en pressekonferanse i forbindelse med Paris-Nice, som ASO også arrangerer.

I forlengelsen av dette kom han uoppfordret inn på den heteste nordmannen i idrettsverden, Erling Braut Haaland.

– Hvis Haaland vil til Touren: Vennligst inviter ham. Ingen problem.

– Så du liker ham?

– Selvsagt. Og jeg håper han liker Uno-X.

MEKTIG: ASO og Christian Prudhomme arrangerer ikke bare Tour de France. De deler også ut Gullballen i fotball. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Etter intervjuet gikk Prudhomme til Jens Haugland, Kurt Asle Arvesen og Thor Hushovd, og fortsatte å prate om Manchester City-stjernen. ASO - som arrangerer Tour de France - er samme organisasjon som står bak utdelingen av Gullballen - der Braut Haaland endte på en 10. plass i 2022.

– Det er ikke så rart at han har fokus på verdens beste fotballspiller. Vi får se om vi klarer å lokke ham med i bilen i juli. Det kan jeg garantere hadde vært en stor opplevelse, sier Haugland.

– Så invitasjonen er herved sendt?

– Ja, fullstendig. Velkommen, Erling.

Uno-X-toppene har naturligvis fortsatt ikke landet etter at det onsdag ble klart at laget har fått en av to invitasjoner som ASO kan dele ut til Tour de France.

– Den oppmerksomheten vi har hatt de siste 24 timene kan kun toppes av en etappeseier i Touren. Det er ville tilstander, sier Kurt Asle Arvesen.

Overfor TV 2 forteller Prudhomme hvorfor Uno-X ble valgt.

– Det er fordi de er et veldig bra lag med en god spirit. De har mål om å bli bedre og bedre steg for steg, og de har kun norske og danske ryttere. Det er viktig for meg at de har en slik identitet og at de har en sponsor i ryggen. Det har Uno-X. I tillegg er Tobias Halland Johannessen veldig viktig for oss. Han vant ungdommens Tour de France, ble nummer sju i Katalonia rundt, vant ungdomstrøya i Dauphine der han endte på 10. plass. I tillegg har de Alexander Kristoff. Han er en stor mester, en fin fyr og et ikon i norsk og internasjonal sykkel, sier han.

Prudhomme forteller at de var aktuelle for en plass i Tour de France sist sommer da rittet startet i København. Da det franske laget B&B Hotels-KTM kollapset før jul på grunn av manglende finansiering, var det ikke lenger noen tvil om at det var Uno-X sin tur.

– Jeg ringte Jens Haugland for å fortelle dette 1. januar og sa at han måtte holde det hemmelig i tre dager. Han hylte og sa at vi måtte avslutte samtalen fordi han måtte felle noen tårer. Det var gode nyheter åpenbart, men det er også gode nyheter for oss.

Selv om Uno-X er førstereis i et treukersritt har Prudhomme forventninger til laget når det hele starter i Bilbao 1. juli.

I FOKUS: Gratulantene sto i kø da Kurt Asle Arvesen og Jens Haugland møtte Tour de France-toppene i Paris torsdag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– De må prøve å vinne etapper, være aggressive og vise seg frem. Vi må huske på at Tobias Halland Johannessen har vunnet ungdommens Tour de France. Det betyr noe. For typer som Egan Bernal og Tadej Pogacar gjorde det samme og har siden vunnet Tour de France sammenlagt. Nå håper jeg bare at kneskaden hans er blitt bra, så ser jeg frem til å se dem på podiet. Jeg ser frem til å shake hands med en av dem, sier franskmannen som etter hver etappe står sammen med vinnerne på premieseremonien.

– Vi reiser ikke dit som turister. Vi er der for å vinne sykkelritt. Om ikke sammendraget, så vil etappeseier være helt enormt for vårt prosjekt. Og det er høyst realistisk. Vi må ikke glemme at vi har en Kristoff, som er ranket som nummer ti i verden. Dette er begynnelsen på en ny æra for norsk sykkel, sier Jens Haugland.