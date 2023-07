Tour de France-feltet med Cavendish-støtte: – Trist dag

Tour de France-eventyret til Mark Cavendish endte med drøyt 60 kilometer igjen til mål på åttende etappe.

Da gikk den 38 år gamle briten ned i en velt. Han ble liggende og vri seg på asfalten mens han holdt seg til kragebeinet.

Etter hvert forsvant Cavendish inn i legebilen og ble kjørt bort.

– For meg har det vært en glede å få sykle med Mark. Jeg har alltid hatt et godt forhold til ham i feltet. Det er så trist at en legende avslutter Touren som dette, sier etappevinner Mads Pedersen.

LANGT NEDE: Mark Cavendish kommer ikke til Paris i årets Tour de France. Foto: Thibault Camus / AP

– Han skylder meg en trøye fordi vi ikke har byttet ennå. Jeg ønsker ham alt det beste, og jeg håper å kunne kjempe mot ham i det siste rittet hans, sier dansken videre i seiersintervjuet.

Cavendish annonserte før årets Tour de France at dette var hans siste. Spurtstjernen står med rekordantallet på 34 etappeseier, som han deler sammen med den belgiske legenden Eddy Merckx.

– Mark er elsket og hatet, men det er kjempekjedelig at han får en sånn avskjed. Det var tett på at han tok rekorden i går, men sånn er det. Det er greit å dele den med legenden, sier Uno-X’ sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2.

– Det er kjedelig. Det hadde vært kult å se ham kjempe om den siste seieren. Det er små marginer, og du føler deg flere ganger rimelig «close» på kragebeinsbrudd selv, sier Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen til TV 2.

VELTET: Mark Cavendish så ut til å være i store smerter etter en velt på åttende etappe i Tour de France. Briten holdt seg til kragebeinet. Foto: Thibault Camus / AP

Cavendishs italienske lagkamerat i Astana, Gianni Moscon, fortalte til TV 2 at det gikk en velt midt i feltet foran Cavendish. Briten måtte bråbremse, traff en annen rytter og gikk ned.

– Det er en veldig trist dag for oss. I går var en fin dag der vi nesten nådde målet vårt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er veldig trist. Jeg håper ikke at det er for ille, sier Moscon til TV 2.