Tok sin første proffseier etter råsterk spurt: – Vanvittig imponerende

Se første etappe av Étoile de Bessèges på TV 2 Sport 2 og Play nå!

Den norske Uno-X-syklisten Søren Wærenskjold var sterkest på onsdagens etappe av Saudi Tour.

Nordmannen leverte en råsterk innspurt og kom seg i tet 50 meter før mål. 22-åringen holdt unna og kunne dermed juble for sin første proffseier.

– Perfekt, gutta! Perfekt, sa Wærenskjold på radioen til lagkameratene rett etter målgang, før han bannet litt av glede.

– Det er så nydelig, sa mandalitten.

Det var ingen tvil om at seieren betydde mye for sørlendingen.

TOMMEL OPP: Sørlendingen kunne smile etter onsdagens triumf i ørkenen. Foto: Leonard Snoeks, Uno-X

– Det var digg. Laget gjorde en god jobb. Jeg fikk brukt lite krefter inn mot klatringen, så det var nydelig. Stian og Jakob var foran meg siste km inn mot mål og gjorde et bra opptrekk. Jeg følte at det var helt etter boken. Det var veldig gøy at vi lykkes. Jeg skjønte ikke at ble seier før det var 50 meter igjen, sier Wærenskjold til TV 2.

Nordmannen er klar på at onsdagens seier er en stor milepæl.

– Det betyr veldig mye å vise seg frem på denne scenen. Det er en stor lettelse for min del. Jeg føler at jeg har hatt det inne. Nå har jeg fått trent bra gjennom vinteren og ser at det gir resultater. Det er helt nydelig.

Og det er ingen tvil om at Wærenskjold allerede har det som kan bli sommerens store høydepunkt i bakhodet.

– Nå kommer det flere løp. Jeg ønsker å vise at det ikke var et engangstilfelle. Jeg tenker på Tour de France. Man har lyst til å vise at man er sterk.



Wærenskjold fikk det synlige beviset på sin triumf i Saudi-Arabia. Foto: THOMAS SAMSON

– Det er så stort at det tenker alle på i hvert ritt. Alle har lyst til å gjøre det best mulig og få det beste ut av hvert ritt. Men ja, personlig tenker jeg på det. Og det er viktig å bruke disse etapperittene til å bygge utholdenhet og vise at man kan vinne utover i etapperittene. Både for meg selv og ledelsen.

– Mener du at du har noe der å gjøre?

– Ja, jeg føler det. Men jeg føler også for min egen del at jeg ikke har supergod selvtillit på lange etapperitt. Man må gjøre mye riktig. Det har jeg gjort til nå og jeg bruker det som kommer til å bygge videre på det.

– Kjørte perfekt hele dagen

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes lot seg virkelig imponere av det nordmannen leverte i onsdagens ritt.

– Det var en vanvittig imponerende spurt. Det er første gang han viser seg frem på denne måten på seniornivå. Uno-X kjørte perfekt hele dagen. Der de bommet på opptrekket til Erlend Blikra i går, så var det perfekt i dag. Det var en skikkelig tøff avslutning, sier Drivenes.

– At Søren er så sterk når det er så hardt, er lovende med tanke på det som kommer senere. Potensialet er der. Det har vi alltid visst. I fjor slet ettervirkning av sykdom og hadde en kjip vårsesong. Han har bygget videre på det han viste i fjor høst, ikke minst fra U23-VM, sier sykkeleksperten.

– Seieren i dag viser at han har tatt steget fra veldig god U23-rytter til god på elitenivå.

– Hva tenker du om Tour de France-plass for ham etter dette?

– Det er lenge til. Søren har egenskapene som trengs i Uno-X i Tour de France. Så er spørsmålet om han vil tåle tre uker. Det tipper jeg at Uno-X blir klokere på i løpet av våren.

– Hadde ikke trodd det

Sportsdirektør Kurt Asle Arvesen er storfornøyd etter Wærenskjolds oppvisning.

– Det er utrolig herlig å få en slik start. Å kunne starte sesongen på denne måten gir enda mer energi i gruppa enn den som allerede var der etter Tour de France-invitasjonen, sier Arvesen til TV 2.

Den tidligere proffsyklisten hadde ikke trodd det skulle ende med norsk seier med tanke på den tøffe avslutningen av etappen.

– Jeg hadde ærlig talt ikke trodd at Søren skulle bite fra seg på denne måten i en så tøff avslutning. Dette var ikke noen flat spurt, så det tyder på at Søren også tåler avslutninger i småkupert terreng. Han fikk solid hjelp av lagkameratene underveis og et veldig godt opptrekk av Fredheim og Hindsgaul.

Arvesen tror laget har en veldig spennende sesong i vente.

FORNØYD: Kurt Asle Arvesen under presentasjonen til Det norske sykkellaget Uno-X, der de la frem sine framtidsplaner i lagets base på Lysaker i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB

– Dette viser at vi også kan ha forventninger i klassikerne som venter. Han kjører altså fra ryttere som vinner etapper i Tour de France og som vinner på de aller største scenene, som Milan og Bool.

– Dette viser at en som kommer inn i sesongen med en fersk tittel fra U23-VM også kan bite fra seg i dette selskapet. Det er dette vi har jobbet for; at guttene skal skinne. Men det er også viktig å hylle de som gjør jobben rundt ham, som trener Lars Holm og hjelperytterne som gjør grovjobben.