– Tenker at alt kan gå til helvete

Tadej Pogacar (24) innrømmer at ulykken til forloveden Urska Zigart (26) har satt en støkk i ham under Tour de France.

Tadej Pogacar kunne dele gode nyheter om forloveden Urska Zigart på den første hviledagen i årets Tour de France.

– Hun er mye bedre. I dag var hun tilbake på sykkelen for første gang. Hun er ikke helt bra ennå. Hun trenger noen dager til med hvile og restitusjon, men hun kan i det minste sykle igjen, sier han til RTV.

Zigart er også proffsyklist. På sjette etappe av Giro Donne forrige uke gikk Jayco–AlUla-rytteren ned i en stygg velt og måtte bryte rittet.

Pogacar innrømmer at det har preget ham i Tour de France.

– Når du mister kontrollen i den hastigheten, vet alle ryttere at det kan gå veldig galt. Det påvirker meg litt i utforkjøringen, sier han.

– Da det gikk i godt over 90 kilometer i timen med hovedfeltet søndag, tenker du at alt kan gå til helvete, fortsetter Pogacar.



– Men vi er profesjonelle. Av og til ønsker man at det gikk litt saktere. Noen ganger lurer du på om det er verdt det, legger sloveneren til.



Før den andre uken i Tour de France ligger Pogacar 17 sekunder bak danske Jonas Vingegaard på Jumbo-Visma i den gule ledertrøyen.

– De kommer til å gi alt for å knekke meg på et tidspunkt, men jeg er klar for hver dag. Jeg er motivert og klar for alle forsøkene deres. Jeg prøver i hvert fall å være klar for det, sier 24-åringen.

UAE Team Emirates-stjernen har to sammenlagtseirer i Tour de France, men i fjor måtte han se Vingegaard komme til Paris i gult.

I årets utgave kommer han til rittet med en annen følelse.

– Det er mindre press. Det er en annen følelse når du forsvarer tittelen. Det er faktisk ganske stor forskjell. Jeg liker det veldig mye bedre enn de to forrige tourene, sier Pogacar til slovenske RTV.



– I min første Tour i 2020 var alt nytt for meg, men korona ødela opplevelsen. Jeg nyter virkelig dette året med færre og færre koronarestriksjoner. Det blir et skikkelig ritt over hele Frankrike.

