– Tenk at han skjøt en katt. Det går ikke an!

– Han var uheldig og dum, sier Søren Wærenskjold i en videopodcast som du finner på TV 2 Sykkel sin Facebook-side.

I Uno-X-leiren er det ingen tvil om hva som er den store snakkisen om dagen - i likhet med i resten av sykkelverden:

Denne uka kom det nemlig frem at Trek-Segafredo-rytteren Antonio Tiberi har vært i retten etter at han skjøt og drepte katten til turistministeren i San Marino med sitt nyinnkjøpte luftgevær.

– Jeg hadde ingen intensjon om å drepe dyret, jeg trodde det ikke var dødelig, sa Tiberi foran en dommer, ifølge den italienske avisen Corriere della Sera.

– Jeg innrømmer at jeg siktet på den, og til min overraskelse traff jeg faktisk, la syklisten til.

– Umulig å være forberedt på

Tirsdag ettermiddag kom Trek-Segafredo med en pressemelding der laget opplyser at Tiberi er suspendert i 20 dager uten lønn som følge av dommen mot ham. Lønnen vil i stedet gå til organisasjoner som jobber for dyrs sikkerhet.

Ripe i lakken: Antonio Tiberi er et spennende navn i sykkelverden og ble nylig nummer sju sammenlagt i UAE Tour. Foto: MARCO BERTORELLO

«Trek stiller seg bak dommen og fordømmer på det sterkeste den kritikkverdige handlingen som er et klart brudd på lagets etiske retningslinjer», heter det i uttalelsen.

Tiberi får heller ikke sykle rittene Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico og Milano-Torino.

– Man har ikke kontroll på guttene 24/7, men i Uno-X har vi ordentlige gutter i laget, som aldri ville havnet i en slik situasjon, sier Kurt Asle Arvesen.

– Hvordan ville dere håndtert en slik situasjon? Ville rytteren vært en del av laget da?

– Det vet man ikke før man står i situasjonen. Men dette er ikke noe vi forbereder oss på; at en av våre skal skyte en katt. Men jeg synes Trek løste det fint. De tok lønna hans i 20 dager og gir den til en dyrevelferdsorganisasjon, svarer Uno-X-sjefen - som er en del av panelet i videopodcasten sammen med Søren Wærenskjold og TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Stygg sak

– Det er helt vilt. Noen ganger tror man ikke det man leser når man er på internett, var reaksjonen til Drivenes da han hørte om hendelsen fra San Marino i fjor sommer.

– Tiberi la seg selvsagt helt flat for det han har gjort. Han mente at intensjonen ikke var å skade eller drepe dyret. Men dette er en helt hodeløs hendelse. Mange mener straffen han har fått er for mild. Det er en ganske stygg sak. Tenk dere det; at han skjøt en katt. Det går ikke an, fortsetter sykkeleksperten.

Italienske Tiberi meldte flytting til republikken av skattemessige årsaker i mars 2022. Nå ønsker turistministeren som mistet kjæledyret sitt at proffrytteren skal miste statsborgerskapet, ifølge nettstedet CyclingNews.

Lang erfaring med luftgevær

U23-verdensmesteren fra i høst, Søren Wærenskjold, svarer imidlertid slik på spørsmål om dette er en situasjon han kunne havnet i.

– Jo, jo, jeg har lang erfaring med både luftpistol og luftgevær, og har nok skutt på litt av hvert opp gjennom barndommen. Det kunne fort vært meg. Men jeg holdt meg til fugler. Jeg har ikke drept noen, men jeg har prøvd å skyte ned noen. Og jeg synes han var litt uheldig med den katten han skjøt. Det kan være at det var en rasekatt. I tillegg var det til en viktig person. Da ble det fort litt verre. Han får litt hard medfart, synes jeg. Samtidig burde han visst at det er litt kraft i et luftgevær. Du skal likevel treffe riktig om du skal klare å drepe en katt med luftgevær. Han var både uheldig og dum, analyserer mandalitten.

– Kjenner du gutten?

– Jeg tror jeg har syklet mot ham noen ganger. Jeg husker best at han gjorde et sykkelbytte i starten av den tempoen han vant (i VM). Likevel så vant han. Han er en sterk rytter. Men han er kanskje ikke like kalkulert på andre områder når han skyter etter katter med luftgevær, svarer Wærenskjold.