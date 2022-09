Tårevåt Vuelta-vinner takket forloveden

Lørdagens 20. og nest siste etappe fra Mralzarzal til Puerto de Navacerrada ble en 181 kilometer lang prøvelse i fjellene for rytterne. Fem kategoriserte og utfordrende stigninger satte sammenlagtkandidatene på prøve.

Først til mål kom ecuadorianeren Richard Carapaz. Ineos Grenadiers-stjernen utgjorde en tetduo med colombianeren Sergio Higuita opp den siste stigningen. Noen få hundre meter før toppen rykket Carapaz til seg en luke.

Kun 20 sekunder bak jaktet samtidig sammenlagtkandidatene, men Carapaz holdt unna for forfølgerne de siste seks kilometerne inn til målgangen i Puerto de Navacerrada. Nederlenderen Thymen Arensman fulgte nærmest, mens spanske Juan Ayuso fulgte deretter.

Vuelta-trippel

Carapaz tok dermed sin tredje etappeseier i årets Vuelta. Ecuadorianeren sikret seg i tillegg klatretrøya i sykkelsesongens siste treukersritt. Ineos-stjernen kom til Vueltaen med sammenlagtambisjoner, men de ble tidlig ødelagt.

Belgiske Remco Evenepoel hadde to minutter og sju sekunder til gode på nærmeste konkurrent i sammenlagtkampen foran fredagens etappe. Det forspranget var han aldri i nærheten av å gi fra seg.

Etter målgang trillet tårene hos 22-åringen, som etter alle solemerker tar karrierens første Grand Tour-seier søndag. I forkant av årets Vuelta hadde han aldri vunnet en etappe i sykkelsportens treukersritt. Nå står han med én.

Takket forloveden

– Jeg vet ikke hva som går gjennom hodet og kroppen min nå. Det er fantastisk. Med tanke på alle de kritiske stemmene som kom etter fjoråret, svarte jeg nå alle med pedalene, sa Evenepoel.

– Jeg har jobbet så hardt for å komme hit i best mulig form. Å nå vinne Vueltaen er utrolig. Dette er den første Grand Touren jeg har startet helt frisk, fortsatte han.

Belgieren takket deretter familien og forloveden.

– Det er et fantastisk år. Å vinne et monument, vinne San Sebastian igjen, vinne to etapper og sammenlagt her og å bli gift til vinteren. Det er det beste året jeg kunne drømme om, sier Evenepoel.

Spanske Enric Mas ser ut til å bli nummer to, mens Ayuso ender på tredjeplass.

Carl Fredrik Hagen gjorde en fin figur på lørdagens tøffe fjellprøve. Han hang lenge med favorittgruppen og tråkket i mål til en oppløftende 22.-plass. Israel-Premier Tech-rytteren var slått med to minutter og 34 sekunder.

Søndag avsluttes Vueltaen med en flat etappe med målgang i Madrid.

(©NTB)