Sykkelprofil måtte få livreddende førstehjelp

Ulykken skjedde da 27-åringen trente spurtopptrekk med Alexander Kristoff og co. I svært høy hastighet - opp mot 70 km/t - hoppet trolig kjedet på sykkelen av og Abrahamsen stupte i asfalten ved spanske Altea, der Uno-X nå er på treningsleir.

Han ble liggende urørlig på bakken i flere minutter. Støtteapparatet og lagkameratene var raskt på stedet, og oppdaget at han hadde svelget tungen. Søren Wærenskjold og Tord Gudmestad måtte bruke makt for å hjelpe sin lagkamerat med å få frie luftveier.

RASK RESPONS: Søren Wærenskjold var en av de første som ankom ulykkesstedet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det var ganske heftig. Tungen hadde sklidd bak i halsen og kjeven var låst. Vi måtte være to for å komme inn i munnen hans, forteller Wærenskjold.

Fraktet med ambulanse til sykehus

TV 2 var tilstede i bilen til sportssjef Kurt Asle Arvesen da ulykken skjedde. Sammen med lagets lege, Rory Nolan, løp han tilbake til Abrahamsen.

HELDIG: Etter rask hjelp fra lagkamerater og lege var Abrahamsen på beina før ambulansen hentet ham. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det var dramatisk i noen minutter. Han slo seg kraftig, men heldigvis hadde vi legen vår i bilen som jeg satt i. Før han kom frem hadde heldigvis de andre guttene - og vår mentale trener - Karina Andersen Aas - gjort en god jobb med å ta vare på ham, forteller Arvesen.

Etter relativt kort tid, ankom politi og to ambulanser ulykkesstedet. Da var Abrahamsen allerede på beina og kommuniserte med legen. Han husket imidlertid ingenting fra selve krasjen.

– Jeg hørte bare et brak bak meg i spurten, og jeg er ganske sikker på at det var kjedet som hoppet av. Jonas ble kastet rundt i luften og var bevisstløs da vi kom bort til han. Heldigvis slo hjertet, men vi hørte at han ikke klarte å puste ordentlig. Det første jeg tenkte da var at vi måtte sikre frie luftveier, forteller Søren Wærenskjold.

– Skjelven

Hjelmen tok heldigvis unna det meste av trykket, men Abrahamsen var full av sår på kroppen og drakten var revet opp.

– Da det skjedde var jeg veldig konsentrert, men etterpå var jeg ganske skjelven. Dette er ikke noe man vil oppleve ofte, sier Wærenskjold.

Mens Abrahamsen ble fraktet til sykehus avsluttet de andre rytterne spurtøkten. Etter en liten debrief i veikanten, fortsatte de treningsturen. På sykehuset ble det konstatert at Abrahamsen slapp heldig unna.

– Jonas er OK. Han har tatt røntgen og fått scannet hodet. Alt ser bra ut, men de holder ham på sykehuset for observasjon, forteller lege Rory Nolan.

OBSERVASJON: Legen Rory Nolan foreller at Abrahamsen holdes under observasjon på sykehuset. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Senere på ettermiddagen mandag var det en preget gjeng Uno-X-ryttere som kom tilbake på hotellet.

– Dette er en risikosport. Og disse dagene så har Uno-X 56 aktive syklister ute på de spanske veiene. Da er det ikke alltid det går på skinner. Men heldigvis går det etter forholdene bra med gutten, sier Kurt Asle Arvesen.

– Nå er det viktig at vi setter oss ned sammen med guttene og snakker ut om dette. Denne opplevelsen har vært traumatisk, sier Nolan.