Sykkelmanøver skaper reaksjoner: – Jeg er sjokkert

TV 2s sykkelekspert rister på hodet av det han fikk se under det franske etapperittet Tour des Alpes Maritimes et du Var.

I en ufrivillig birolle: Uno-X-rytter Ådne Holter. På den andre etappen satt han i brudd sammen med TotalEnergies-rytter Mathieu Burgaudeau.

Med under 40 kilometer til mål hentet lagkameraten til Edvald Boasson Hagen en flaske i lagbilen, som akselererte mens franskmannen holdt tak i flasken. Da oppsto det en luke mellom Burgaudeau og Holter.

– Jeg tar det med et smil. Men at det går an å tro at man kan gjøre sånn og ikke bli lagt merke til, er litt gøy. Det er på kanten til barnslig, sier Holter til TV 2 dagen etter hendelsen.

– Aksepterer vi virkelig det her?

Uno-X-rytteren la ut en videosnutt av seansen på Twitter. Den har fått stor oppmerksomhet, med over en halv million visninger.

Se bildene som får Uno-X-leiren til å reagere øverst i saken. Bilder med tillatelse fra Eurosport.

Holters sjef, Jens Haugland, gikk hardt ut mot franskmannen og hans lag på Twitter.

– Vi er ikke perfekte heller, og vi har gjort feil. Men – aksepterer vi virkelig det her? skrev sykkelsjefen på det sosiale mediet.

På videoen ser man en tydelig irritert Holter som slenger noen gloser mot den franske lagbilen etter at luka har oppstått.

Burgaudeau var senere i diskusjoner med personer på en følge-motorsykkel.

HENDELSEN: Her er hendelsen Uno-X-leiren reagerer på. Foto: Skjermdump Eurosport

Franskmannen ble kjørt inn etter hvert og både han og laget ble straffet etter hendelsen. Sportsdirektør Benoit Genauzeau fikk en bot på 200 sveitsiske franc, om lag 2200 norske kroner.

Rytteren fikk 1000 sveitsiske franc i bot, samt både tidsstraff og poengtrekk i klatrekonkurransen.

Magnus Drivenes, TV 2s sykkelekspert, forklarer:

– Det er ikke uvanlig at folk tar en «sticky-bottle». Det skjer av og til, men det er første gang jeg har sett noen angripe fra front. Det ser utrolig dumt ut.

RASER: Sykkelekspert Magnus Drivenes. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg er sjokkert. Dette er usportslig, juks og rett og slett ekkelt å se på, sier Drivenes.

– Gøy å være sarkastisk

Uno-X-rytteren mener franskmannen slapp billig unna.

– Jeg har ikke snakket med ham enda. De skjønner vel hvor dumt det var. Hvis ikke får man bare sjekke Twitter. Det er gøy å være sarkastisk og dumme de litt ut igjen, sier Holter.

SYKLIST: Ådne Holter fikk seg en overraskelse i Frankrike i helga. Her fra en tidligere treningsleir. Foto: Uno-X

Franske Kévin Vauquelin (Arkéa Samsic) vant rittet sammenlagt. Torstein Træen ble beste nordmann på en tiendeplass.