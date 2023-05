Sykkelhelten i sorg etter dødsfall i nær familie

Andreas Leknessund imponerte alle da han syklet inn til andreplass på Giro d'Italias fjerde etappe og med det sikret seg den sagnomsuste rosa trøyen.

Den viser at han er sammenlagtleder i det prestisjetunge etapperittet, som andre nordmann gjennom tidende.

Prestasjonen blir ekstra imponerende av at syklisten har hatt en tøff tid på det private plan i det siste, og det var ikke uten grunn at Leknessund brast i gråt etter målgang.

Bryter sammen i tårer etter bragden

– Det er mye følelser uansett, egentlig. Det å lykkes og se at arbeidet man har gjort i det siste har vært bra, det er uansett spesielt. Dette betyr litt ekstra akkurat i den Giroen her, sa han til TV 2 i intervjusonen.

– Ekstra spesielt

Leknessund har opplevd et dødsfall i nær familie nylig. Tilbake på hotellet forteller han mer.

– Akkurat nå er det tomt. Det har kokt bra i toppen i dag, sier Leknessund.

BRUDD: Andreas Leknessund kjempet for å komme med i sjumannsbruddet på fjerde etappe i Giro d'Italia. Det endte med andreplass og sammenlagtledelse. Foto: Fabio Ferrari / AP

– Det har vært en vanskelig og spesiell inngang til Giroen. Jeg har samtidig følt at formen har vært ganske bra. Jeg hadde et stort ønske om å få til noe spesielt. Og med resultatet i dag så har det allerede blitt en vellykket og spesiell Giro. Det er godt å prestere uansett omstendigheter. Dette betyr mye for meg og for folk rundt meg.

– Jeg har hatt en ekstra stor motivasjon med bakgrunn i det som har skjedd. Jeg hadde en følelse om at dette kunne bli bra og at alt kunne skje. Det betyr mye for meg å kunne bære trøya i Giroen, uavhengig av omstendighetene. Men klart; dette gjør det ekstra spesielt.

Leknessund ønsker ikke å gå nærmere inn på omstendighetene, men har gitt klarsignal til at TV 2 kan omtale det som dødsfall i nærmeste familie.

– Hvordan var dagen?

– Den var hard, slitsom, men veldig gøy. Jeg er optimistisk med tanke på fortsettelsen. Det blir sinnssykt fett å bruke trøya i morgen. Beina jeg hadde i dag var veldig gode. Jeg er optimistisk for det som kommer og ser frem til onsdagens etappe.

I ROSA: Andreas Leknessund blir kun den andre nordmannen etter Knut Knudsen til å sykle i den ikoniske rosa ledertrøyen i Giro d'Italia. Foto: Jennifer Lorenzini / Reuters

– Rørende å se

Prestasjonen har vekket oppsikt. Det merker han selv også.

– Jeg har fått masse meldinger, men jeg har ikke rukket å få oversikt over det ennå, sier Leknessund.



– Jeg føler veldig med Andreas, og jeg kan ikke se for meg hvordan det har vært for ham den siste tiden. At han likevel klarer å levere en prestasjon som den i dag, forteller alt om hvor sterk han er mentalt. Vi husker også hvordan det var i Touren i fjor, der han leverte fra øverste hylle på sykkelen, men også da gikk gjennom en veldig tung hendelse. Det er rørende å se hvordan han presterer, og det er ingen som fortjener det mer enn ham, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.



Knut Knudsen, eneste nordmann som har hatt den rosa trøyen, hadde den i to dager i 1975 og én dag i 1981.

Se den nervepirrende duellen

Leknessund har ikke tenkt mye på hvor lenge han kan sitte i rosa.

– Jeg har ikke sett så mye på de neste etappene. Jeg får i alle fall bruke den i morgen, så blir hver dag etter det som en bonus.



Leknessund leder Giroen med 28 sekunder på Remco Evenepoel.