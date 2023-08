Sykkel-VM stanset på grunn av protester: – Trist at sånt ødelegger

VENT: Fellesstarten for herrer var stoppet over lengre tid på grunn av demonstranter. Foto: Skjermdump TV 2 Direkte

SISTE: Omtrent klokka 13.12 ble rittet re-startet og rytterne er tilbake i aksjon.

Fellesstarten sendes på TV 2 Direkte og Play.

– Det er selvfølgelig trist at sånt ødelegger ... nå tar det så lang tid at det blir vanskelig. Rytterne må nå nullstille seg, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.



Med rundt 190 km igjen til mål ble herrenes fellesstart i sykkel-VM midlertidig stanset på grunn av demonstrasjon. Etter svært lang tid er rytterne tilbake i aksjon.

– I tillegg til politiets bekreftelse av en protest i Carron Valley-området, som midlertidig har avbrutt landeveisløpet for menn, jobber vi tett med alle relevante myndigheter for å minimere forstyrrelser i løpet og også for å sikre sikkerheten til syklistene som vår største bekymring, skrev det internasjonale sykkelforbundet, UCI, på X/Twitter da rittet ble stoppet.



Det er ikke bekreftet hvem som står bak protestene.

– Demonstrantene skal ha limt seg fast til veibanen, sier TV 2s kommentator Christian Paasche.

I sosiale medier sirkulerer det videoer og bilder av at demonstranter skal ha støpt seg fast i bakken. Derfor har det tatt tid for politiet å løsne demonstrantene og gi fri veibane.

– Rytterne stopper, og det er ikke ideelt, sa Hushovd.



Foto: Skjermdump TV 2 Direkte

VM-arrangøren valgte å ikke vise TV-bilder av demonstrantene. Det støtter Hushovd.

– Jeg synes det er godt å se når de ødelegger idrettsarrangementer at de ikke får noe oppmerksomhet. Det synes jeg bare er bra. Da motiverer det ikke andre til å gjøre det samme, sier TV 2-eksperten om valget.

Rytterne brukte ventetiden forskjellig. Noen gikk av sykkelen, mens andre satte seg inn i følgebilene. Sportssjefene gikk rundt og delte ut mat og drikke til rytterne.

Alexander Kristoff, Tobias Johannesen, Andreas Leknessund, Jonas Abrahamsen, Rasmus Tiller og Edvald Boasson-Hagen sykler for Norge.

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, reagerer på hendelsen.

– Jeg synes det er tragisk at det skjer på den måten. Jeg skjønner at folk vil protestere, men vi lever i et demokratisk samfunn så da får man gå den demokratiske vegen, synes jeg.

Han er likevel ikke bekymret for at det kostet rytterne for mye å stå stille over lengre tid.

– Det er vel likt for alle. Alle har stått stille, kanskje noen blir mer støl enn andre, men det får man ikke gjort noe med. Så det er bare å kjøre på, sier Falk til TV 2.

Herrenes fellesstart sendes på TV 2 Direkte og Play.