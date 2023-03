Syk Foss hylles av Tour-vinneren: – Han var virkelig, virkelig sterk

MAN OF THE MATCH: Tobias Foss satte tempoet for lagkaptein Jonas Vingegaard og resten av favorittene i over halve den siste stigningen mot mål på etappe 7 av Paris-Nice. FOTO: Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

– Foran sitter altså Tobias Foss fra Vingrom og Norge, og han drar på Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og resten av verdens beste klatrere. Vi drømte om det for ti år siden, men vi så det liksom ikke komme.

Å se Tobias Foss lede favorittgruppen opp store deler av den siste og lange stigningen mot mål på den syvende etappen av Paris-Nice lørdag var for mange, TV 2-kommentator Christian Paasche inkludert, en overraskelse.

– Tusen takk til Tobias Foss

Før start på etappen hadde nemlig Vingrom-gutten meldt om skral helse.

– «Man flu» begynner å gå over til skikkelig influensa nå. Jeg har influensa-symptomer som slapp kropp, tett nese, og feber-følelse, sa han til TV 2 før startskuddet gikk.

At han hadde følt seg «dritt» når han våknet, var imidlertid ikke enkelt å se når rytterne gikk inn i den siste 16 kilometer lange stigningen som skulle avgjøre «kongeetappen» av årets Paris-Nice.

Foss satte tempoet i fronten i over halve bakken. Et tempo som var så høyt at den ene toppklatreren etter den andre måtte strekke våpen.

Vingegaard måtte nøye seg med tredjeplass i mål bak en overlegen Tadej Pogacar, men dansken la ikke skjul på hva han syntes om nordmannens bidrag.

– Han syklet virkelig, virkelig flott. Han kjørte virkelig sterkt opp den siste bakken, så tusen takk til Tobias Foss, sa fjorårets Tour de France-vinner til TV 2 etter å ha fått tilbake pusten 1700 meter over havet.

– Det gjorde vondt

Foss trillet rolig i mål til en 23. plass på etappen, men resultatet var underordnet jobben han gjorde som hjelperytter.

– Det var som jeg sa på start i dag: Man vet aldri hvordan kroppen reagerer. Men det er godt å kjenne at formen er god, selv om helsa er litt småpjusk. Det var bra at vi klarte å bidra litt i alle fall for Jonas. Jeg hørte på starten at Jan Tratnik (lagkamerat, journ. anm.) sleit litt, og da tenkte jeg: «Uff, dette kan bli en lang dag». Men det gikk heldigvis greit, sa han.

– Hvordan var den siste bakken?

– Den siste bakken var bra første 10-20 minuttene, men da begynte det å gjøre vondt. Jeg håpte egentlig at noen skulle klinke til sånn at jeg kunne bli ferdig! Det var bra trøkk i starten, men så dabbet det litt av. Men jeg greide å holde tempoet greit nok. Jeg skjønte at det ikke var helt stang inn for Jonas på slutten, men vi ga det et forsøk.

Før den åttende og siste etappen ligger Vingegaard på en tredjeplass i sammendraget, 58 sekunder bak Pogacar.

Foss er på en 20. plass før den kuperte siste dagen i og rundt Nice.

– Hvis du er så god når du er litt småsyk, hvor god blir du når du er helt frisk?

– Si det! Det blir spennende å se. Jeg også gleder meg til å se det!

