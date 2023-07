Svarer på ryktene: – Kanskje noen vil at jeg skal hjem

Wout Van Aert smiler av ryktene om at han er på vei hjem fra Tour de France.

– Jeg har hørt rykter om at Wout Van Aert reiser hjem i morgen. Derfor tror jeg Jumbo-Visma vil forsøke å gå i brudd i dag, uttalte det danske stjerneskuddet Mattias Skjelmose til dansk TV 2 før tirsdagens etappe.



Det satte fart på ryktene om at en av feltets største stjerner, som også er en avgjørende hjelperytter for danske Jonas Vingegaard, er på vei hjem for å rekke fødselen til sitt andre barn.

Allerede før Tour de France var den belgiske stjernen klar på at han reiser hjem fra Touren om det blir nødvendig for å rekke å være til stede på den kommende fødselen. Det planlegger han fortsatt, om det blir nødvendig.

– Det er en no-brainer, sa han i møte med pressen etter etappen.



Avviser ryktene

Jumbo-Visma-rytteren har daglig kontakt med kona for å høre at alt er som det skal være hjemme.

– Jeg snakket med henne på telefonen og sjekket at alt sto bra til. Heldigvis har hun det bra. Jeg vet ikke hvor ryktene kommer fra. Forhåpentligvis kan jeg være her så lenge som mulig, sa van Aert da han kom ut igjen til den ventende pressen etter å ha vært en tur inne i lagbussen etter etappen.



VIKTIG HJELPERYTTER: I Jonas Vingegaards kamp om den gule trøya er Wout van Aert en av hans viktigste hjelperyttere. Foto: Daniel Cole

Støtteapparatet hadde da informert han om ryktene som gikk, slik at han var forberedt på hva han ville bli spurt om.

På spørsmål om hva han tenker om ryktene, smiler han og svarer:

– Kanskje det er noen i feltet som vil at jeg skal dra hjem.



Belgieren er klar på at selv om han naturligvis tenker på familien hjemme og det som venter, er det fullt fokus på syklingen under etappene.

Andre prioriteringer

Forrige sommer hadde van Aert stor suksess i Tour de France. Ikke bare var han en svært viktig hjelperytter for Jonas Vingegaard som vant sammenlagt. Han vant også tre etapper og sto igjen med den grønne poengtrøya.

Av den grunn var han den store favoritten til å vinne poengtrøya også denne sommeren, men like før Touren begynte uttalte laget at det ikke var et mål denne gang.

FAVORITT: Jasper Philipsen har et godt tak på den grønne poengtrøya. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Likevel var flere av de andre sprinterne usikre før det begynte på om de kunne stole på de uttalelsene. Om van Aert skulle gå for poengtrøya var blant andre Jasper Philipsen, som nå leder den konkurransen klart, og står med tre etappeseire, usikker på hvor villig han ville være til å bruke krefter på å jage den grønne trøya.

Jumbo-Visma og og van Aert har stått for de sa. Belgieren har ikke jaktet spurtpoeng på samme måte, og det er Philipsen som peker seg ut som den klare favoritten til å stå igjen med grønn trøye i Paris.