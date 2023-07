Svarer om potensiell Uno-X-invitasjon: – Veldig fornøyd

Tour de France-direktøren legger ikke skjul på at han liker det han ser av Uno-X, men foreløpig kan han ikke love en ny invitasjon.

I januar fikk Uno-X den gledelige nyheten at de var invitert til Tour de France. Med det ble de det første norsk-danske laget på start i verdens største sykkelritt.

Med seks etapper igjen av sommerens Tour, mangler fortsatt etappeseieren, men laget har vist seg godt frem og har flere gode plasseringer.

– De har kommet hit med et enormt engasjement. De vil vise at et norsk lag kan være med og kjempe i toppen. Alle må være veldig fornøyde med dem, sier rittets direktør, Christian Prudhomme.

Uno-X kjemper for å samle nok World Tour-poeng til at de i fremtiden kan være automatisk kvalifisert til rittet, men det meste tyder på at laget også neste år vil være avhengige av en invitasjon.

FÅR ROS: Tobias Halland Johannessen har imponert Tour de France-direktør Christian Prudhomme. Foto: BENOIT TESSIER

– Veldig god



Tobias Halland Johannessen sin tredjeplass på den 6. etappen er foreløpig lagets beste plassering i Touren.

Han har vist seg godt frem på flere etapper, og Prudhomme legger ikke skjul på at han er imponert av den norske 23-åringen.

– Johannessen så farlig ut i Pyreneene. Det er noe vi er svært glade for. Han er veldig god, sier Prudhomme.

Direktøren tror vi har mye i vente de neste årene av Halland Johannessen.

– Jeg tror vi vil se han i Alpene, og også i årene som kommer, sa Prudhomme før søndagens etappe.

GODE ORD: Alexander Kristoff har i samtaler med Tour de France-direktør Christian Prudhomme lagt inn noen gode ord om hvor stolt han er av å være en del av et norsk lag i Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER

Ny invitasjon?

Han har fått med seg det gode engasjement det er rundt laget nå og norsk sykkelsport. Det gleder franskmannen.

– Jeg har snakket litt med Alexander Kristoff om at det er en enorm stolthet over å ha med et lag i Tour de France, sier han.

– Kan vi allerede nå vente at de blir invitert også neste år?

– Vi får gjøre ferdig Touren først, men jeg kan si at laget har gjort en svært god figur.