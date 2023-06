Superstjernen kan bli historisk: – Helt rått!

Sett opp ditt Tourmanager-lag her.

Han har ikke lenger noe å bevise. Cavendish var i en årrekke raskest i verden. Det føles som om han har grått gledestårer i hver eneste franske målby.

Alle som har fulgt verdens største sykkelritt de siste 15 årene har en mening om den frittalende briten.



Den spektakulære karrieren har hele veien inneholdt kontroverser. Uansett om han uforskyldt havner der, som da han under et innbrudd hjemme hos seg ble truet med kniv foran barna, eller han med forsett tirrer på seg konkurrenter, som da han i 2010 ble beskyldt for å ha spyttet på Heinrich Haussler, ender han alltid i medias lys.

Superstjernen har blitt kastet urin på av tilskuer og blitt erklært persona non grata til ritt.

Fra Norge har vi sett ham snyte oss for en rekke etappeseirer og krangle åpenlyst med vår egen Thor Hushovd. Grimstad-mannen har skjelt ut briten og omtalt dem som «bitre fiender».

OMDISKUTERT: ingen kan nekte for at Mark Cavendish var verdens raskeste syklist, men flere kontroversielle hendelser har gjort ham svært omdiskutert. Foto: Baptiste Fernandez / BILDBYRÅN

Den eksplosive briten var i en årrekke den raskeste på to hjul i verden. Så ble det stille rundt mannen som alltid står i medias lys. Han var ikke lenger i nærheten av hva han en gang var.

For tre år siden var han usikker på om han hadde syklet sitt siste ritt. År med personlige utfordringer og manglende resultater var i ferd med å bli enden på hans karriere.

Men det ville ikke vært en avslutning en mester verdig. Cavendish var ikke ferdig. Måten han reiste seg på og slo tilbake var spektakulær og har satt ham i en posisjon alle sprintere i verden kan drømme om.

Foran ham henger en rekord han hevder han ikke tenker så mye på, men som vil gjøre han til den aller største.

– Var så overbevisende

TV 2s ekspert Mads Kaggestad husker godt da Cavendish feiet inn i sirkuset.

– Det var da han begynte å vinne i Touren at man virkelig skjønte at det her er helt enormt. Måten han gjorde det på var så overbevisende. Han har bare vært sjef fra første tråkk i karrieren. Uten å ha gått noen «skole» gikk han rett til toppen og har vært der siden, sier han.

I KJENT STIL: Mark Cavendish krysser mållinja først i Tour de France og jubler med å ta seg til hodet. Foto: LIONEL BONAVENTURE

I gult, hvitt og svart for HTC–Highroad tok han fire etappeseirer i verdens største sykkelritt i 2008. I 2009 var han ustoppelig i massespurtene og vant seks ganger.

De neste årene fortsatte dominansen. Til 2014 var det ingen tvil om at Cavendish var den klare eneren blant spurterne. De neste to årene var han noe mindre synlig, før han i 2016 igjen regjerte i verdens største sykkelritt.

– Mistet all respekt

Spurtkongens tid på toppen inneholdt imidlertid langt mer enn store prestasjoner. Karrieren er full av kontroversielle hendelser og mennesker han har tirret på seg.

Blant dem er nåværende sykkelekspert i TV 2 Thor Hushovd. I Cavendishs første del av karrieren og Grimstad-mannens andre halvdel av sin, var de store konkurrenter. I 2009 endret forholdet seg og senere har nordmannen vært åpen om at han ikke kunne fordra briten.

Hushovd mente Cavendishs kjøring på slutten av 14. etappe av Tour de France det året var hensynsløs, og senere fikk han medhold i sin protest ved at briten mistet poengene fra etappen.

ANSPENT: Thor Hushovd og Mark Cavendish var rivaler under karrieren og utviklet underveis et fiendeforhold. Foto: PATRICK HERTZOG

– Jeg var så forbannet da jeg kom i mål at jeg freste. Det var rett og slett farlig det de holdt på med, og jeg tok Cavendish for meg og skjelte ham ut etter noter, skrev Thor Hushovd i sin selvbiografi.

Det hele toppet seg i 2010, da Cavendish ifølge Hushovd spyttet på hans lagkamerat Heinrich Haussler.

– Etter den episoden mistet jeg all respekt for Cavendish, og jeg mislikte ham mer enn noen annen rytter i hele feltet, skrev han i biografien.

Kastet urin

I 2013 var han innblandet i en velt på etappe 10. Tom Veelers gikk i asfalten, men juryen frikjente briten. Det gjorde ikke alle andre. Flere hevdet at han bevisst dyttet nederlenderen.

På etappen som fulgte dagen etter viste en tilskuer sitt vrede mot Cavendish.

– De skrek mot ham da han kom, og en idiot kastet urin over ham, sa direktør Patrick Lefevre i daværende Omega Pharma-QuickStep til AFP.

Det nederlandske rittet Boxmeer Criterium valgte på grunn av hendelsen å stryke spurteren fra deres startliste og erklære ham uønsket til rittet med start dagen etter Tour de France.

VOND SMELL: Mark Cavendish stupende inn i gjerdet og ned i asfalten på utsiden av Peter Sagan. Det ble enden på begge sin Tour de France det året. Foto: Christophe Ena

En av hendelsene som huskes best fra hans karriere var da han selv lå på asfalten i 2017 med store smerter.

En tett spurt mellom to av de største stjernene i feltet, endte med at de begge måtte reise hjem. Peter Sagan ble kastet ut av rittet etter å sendt rivalen i asfalten og opptrådd på en måte juryen mente var hensynsløs. Avgjørelsen vekket sterke reaksjoner.

Cavendish måtte bryte Touren etter å ha fått påvist brudd i skulderen.

Hans fall var allerede i gang. Året etter var han en skygge av seg selv. Mange gikk langt i å avskrive den tidligere spurtkongen.

– Jeg tror det farligste man kan gjøre er å avskrive Mark, sa sportsdirektør i daværende Quick-Step Floors, Brian Holm.

TUNGE ÅR: Mark Cavendish forsvant i flere år fra toppen og så ut til å være ferdig som syklist. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

– Ble pustet støv av

To år senere hadde selv ikke Cavendish tro på at han skulle krysse målstreken først igjen. Tunge år og manglende resultater gjorde at han var åpen om at han kanskje hadde syklet sitt siste ritt.

The Manx Missile hadde ikke vunnet en Tour de France-etappe siden 2016. Han var treigere og så ikke lenger ut til å ha hva som kreves.



Kyssesyke hadde påvirket prestasjonene i flere år. Følelsesmennesket Cavendish hadde ikke hatt det bra, og i 2020 åpnet han opp om at han hadde vært deprimert.

Da det kunne endt slik, valgte heller hans tidligere arbeidsgiver Deceuninck-QuickStep å gi sjansen til han som en gang var suverent raskest i verden.

– Han signerte en minimumskontrakt fordi vi hadde minimale forventninger, sa lagsjef Patrick Lefevere senere det året til den belgiske avisen Het Nieuwsblad.



Han takket ja til en kontrakt med lønn langt lavere han hva han tidligere hadde vært vant til. Det var nå eller aldri igjen.



– Cavendish ble pustet støv av av folk som så hans potensial og som skjønner hvordan han er og takler han som person. De skjønner hvordan de skal få maks ut av han, sier Kaggestad.

Åtte måneder etter han sto uten kontrakt og vurderte å legge opp, tok han seg til hodet og forsto at han for første gang på fem år hadde vært først over mållinja i Tour de France.

SENSASJONELT COMEBACK: Mark Cavendish sin retur til toppen av sykkelsirkuset er som et godt skrevet filmmanus. Her forstår briten at han igjen har vunnet. Foto: STEPHANE MAHE

Han endte med fire seirer i det sensasjonelle comebacket på den største scenen. Cavendish tangerte dermed Eddy Merckx' rekord på 34. etappeseirer.

– Det var helt enormt. Den overlevelsesevnen han har er nok til å la seg imponere av. Men han vinner ikke uten gode opptrekkere og der hadde han Michael Mørkøv med seg som er verdens beste. De kunne sikkert hatt samme suksess med en annen spurter, men historien om Cavendish solgte mye mer. De fikk mye mer ut av det å la han trille først over målstreken, mener TV 2s ekspert.

– Helt rått

Edvald Boasson-Hagen er en av dem som har betydd mye for Cavendish gjennom karrieren og som fra nærmeste hold har sett den munnrappe sprinteren på både sitt beste og verste.

De to var lagkamerater i Team Columbia, Team Sky og Team Dimension Data.

Cavendish har ikke lagt skjul på sin takknemlighet for samarbeidet og hvor høyt han verdsetter han som person.

TETT FORHOLD: Mark Cavendish og Edvald Boasson-Hagen syklet mange år på samme lag og har vært viktige for hverandres karrierer. Respekten dem i mellom er stor. Foto: Daniel Sannum Lauten

Da Boasson-Hagen i 2017 endelig vant en etappe igjen i Tour de France, rant tårene hos kameraten.

– Jeg måtte stoppe for å se det på mobilen. Jeg gråt. Tårene rant. Edvald er en fantastisk fyr, en veldig god lagkamerat og en veldig god venn. Jeg har sett alt det harde arbeidet han har gjort. Det var så vakkert, sa Cavendish til NRK.

På samme måte som at kameraten så inderlig ønsket at det skulle lykkes for Boasson-Hagen, håper nordmannen at Cavendish i sommer kroner den fantastiske karrieren.

– Jeg unner ham det og håper han får det til. Det ville vært helt rått om han klarte det, sier den noe mer beskjedne rudsbygdingen.

Et enormt temperament

– Hvordan vil du beskrive han som lagkamerat?

– Han er en rå type som er veldig direkte i sine uttalelser og mot sine lagkamerater. Han roser deg veldig om du kjører bra og viser det tydelig. Det er en veldig raus person og en utrolig god sykkelrytter.

VISER FØLELSER: Mark Cavendish løfter lagkamerat Julian Alaphilippe i gledesrus etter etappeseier under fjorårets Tour de France. Foto: Tim van Wichelen

Boasson-Hagen beskriver den meritterte sprinteren som enormt dedikert og mener hans evige interesse for å maksimere prestasjonene og forbedre alle detaljer har vært avgjørende for at han i så mange år har vært blant de raskeste.

Når det ikke går britens vei, er han ikke fremmed for å vise sin frustrasjon offentlig, og både utenfor og på innsiden av lagbussene har han gjentatte ganger sagt tydelig ifra da han ikke har vært misfornøyd.

– Han kan være krevende. Han sier veldig tydelig ifra hva han vil. Samtidig sier han vel så mye ifra om du har gjort noe riktig. Han er veldig raus, takker og gir gaver og alt. Han vet hva han vil og får det stort sett sånn. Det er en eksplosiv type både i muskelfibre og humør. Han har et temperament som er ganske ekstremt, sier nordmannen og smiler.

– Omsorg og fryktkultur

Kaggestad har fulgt spurterens karriere fra både innsiden og utsiden av feltet, men på større avstand enn Boasson-Hagen.

– Til tross for å være en svært krevende person, er han også en enorm lagbygger. Han har fått maks ut av lagkamerater. Det som kanskje imponerer meg mest når han har vunnet, er at han nesten ikke har brukt tid til å snakke om seg selv, men heller først og fremst poengtert innsatsen til lagkameratene, sier han.

– Hvordan opplever du ham som person?

– Han er en ekstrem vinnerskalle. Ekstreme vinnerskaller er også store personligheter på godt og vondt. Det er mange vinnere som er krevende sosialt. De forlanger mye. Grunnen til at de forlanger mye er fordi de er under stort press og trenger å ha folk rundt seg som leverer for at de skal holde seg på toppen. Jeg har inntrykk av at han er svært vanskelig å ha med å gjøre når han føler at laget ikke leverer. Det virker som en blanding av omsorg og fryktkultur han sprer rundt seg, sier han.

AVGJØRENDE SAMARBEID: Mark Renshaw (t.v) var med sin rolle som spurtopptrekker vært svært viktig for at Mark Cavendish gang på gang krysset mållinjene først. Foto: CHRISTOPHE ENA

Eksperten trekker frem Mark Renshaw som det beste eksempelet på en rytter som har vært viktig for Cavendish, men som også har nytt godt av lederegenskapene til briten.



– Han er avhengig av at det er folk rundt ham som ser at hvis de er med i klikken rundt «han» kan det gjøre de gode. Renshaw var en vinner som opptrekker for Cavendish, men ikke da han prøvde seg alene. Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren. Folk rundt han har hatt stort suksess, sier Kaggestad.

Siste dans

Når de om få dager triller ut av Bilbao, sykler Cavendish i hvitt for Astana i sin siste Tour de France.

I massespurtene vil han være blant favorittene, men eksperten tror 38-åringen skal måtte kjempe hardt for å kunne ta rekorden for antallet etappeseirer.

– Jeg tror at han kan ta den, men det blir krevende. Er det noe han kan så er det å forberede seg om han er tent på en målsetning.

Eksperten trekker frem at Cavendish tilsynelatende har forberedt seg optimalt. Han er den rytteren på startstreken som har flest konkurransekilometer i beina, og han fullførte Giro d'Italia.

Kaggestad påpeker også at konkurransen fra andre spurtere har vært enda hardere tidligere. Til denne utgaven av rittet skal for eksempel ikke sprinterne Sam Bennett og Arnaud Démare.

– Instinktet, talentet og teknikken er der. Det er ingen overraskelse om han blir den mestvinnende etappevinneren.

FOR SISTE GANG: En av sykkelsportens største superstjerner noen gang skal for siste gang entre den største scenen. Foto: Sandra Ruhaut / BILDBYRÅN

Går det etter planen, så krysser Cavendish 23. juli målstreken på Champs-Élysées for siste gang. Forutsetningene er gode for en eventyravslutning på en ellevill karriere.

Så får vi se om han igjen gråter gledestårer i den aller største franske målbyen.

