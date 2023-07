Stortalentet om forventningene: – Jeg har sagt for mye

– Når media spør oss hele tiden hva vi håper på så vil vi være offensive selv om det er et sinnssykt høyt nivå. Vi får bare se. Treffer man på nøkkelpunktene og kommer gjennom de så kommer vi til å gjøre det bra, sier Søren Wærenskjold til TV 2.

– Etappeseier i morgen?

– Nei, jeg tør ikke si noen ting. Jeg har sagt for mye allerede, svarer mandalitten i godt humør, dagen før etappen som er ventet å avgjøres med en massespurt.



Der kan Wærenskjold for første gang få muligheten til å spurte om en etappeseier i verdens største sykkelritt.

Lagets klare leder, Alexander Kristoff, har åpnet for at det kan bli aktuelt å gi sørlendingen muligheten til å sykle for egne sjanser på den tredje og fjerde etappen.

LEDEREN: Alexander Kristoff er normalt sett spurten Uno-X kjører opptrekk for. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Har ikke lagt planen

Han er fornøyd med hvordan han har kommet gjennom de to første dagene av rittet. Foreløpig har det vært hakket hardere enn hva han forventet.

For hans del har det handlet om å komme helskinnet gjennom og ha mest mulig krefter til de to etappene som venter.

Til tross for at han og Kristoff er romkamerater, har de foreløpig ikke snakket spesielt mye om morgendagens etappe.

– Alex har vel hatt fire-fem timer hver dag på PC-en sin hver dag og snakket litt med barna og kona. Så det har ikke vært så mye tid til å se på etappen, men vi får se i kveld da, sier Wærenskjold og smiler.



KAN FÅ MULIGHETEN: Søren Wærenskjold er ventet å få muligheten til å spurte for egne sjanser en av de neste etappene. Foto: Fredrik Varfjell

– Et eksepsjonelt talent



TV 2s ekspert Mads Kaggestad synes ikke at Wærenskjold har noen grunn til å ikke ville skape forventinger før etappene som venter.

– Jeg synes at han skal være offensiv. Vi husker da Thor Hushovd kom opp, han turte å si at han hadde lyst til å vinne. Wærenskjold er et eksepsjonelt talent. De må ha troen på at de kan gjøre det helt store. Jeg tror at han drømmer om å kjempe om seier og gjøre det helt store, men at han ikke tør å si det. Jeg tror heller han vil la beina tale for seg heller enn å si for mye, sier eksperten.



Kaggestad sto i målområdet og så Wærenskjold trille inn etter etappen. Han synes 23-åringen ser pigg ut.

– Han ser relativt uberørt ut. Han er blid og har mye energi. jeg har veldig tro på at han kan kjempe helt i toppen i morgen, sier TV 2s ekspert.



Selv om Kaggestad tror at Uno-X kan sikre seg sin første topplassering i Tour de France, er det flere ryttere han har større tro på at enn Kristoff og Wærenskjold.

Wout van Aert, Mads Pedersen og Jasper Philipsen er hans favoritter før den tredje etappen av sommerens Tour de France.