Stortalentet fryktet at karrieren var over

BALLERUP (TV 2): Da Tobias Halland Johannessen (23) måtte gi seg etter halvannet minutt med trening, var han redd for at han aldri mer ville sykle uten smerter.

Hans første proffsesong begynte med et brak.

Allerede tidlig på våren yppet Tobias Halland Johannessen (23) seg mot verdenseliten, så fulgte han opp med toppresultater i store ritt.

En syvendeplass i Catalonia rundt, ungdomstrøye i Critérium Dauphiné.

Så forsvant han, plutselig.

Først fra toppen av resultatlistene, deretter fra startlistene.

– Høsten har vært litt seig. Det har vært kjedelig, sier Johannessen.

Trøblete kne

På samling med lagkameratene i Uno-X utenfor København, er 23-åringen fra Drøbak lett i steget. Smilet er tilbake.

For noen måneder siden opererte han kneet som har plaget ham i flere år, nå har han så smått begynt å sykle igjen. Uten smerter.

– Kneet er bedre enn det noensinne har vært. Jeg har trent litt de siste ukene, og det kjennes veldig bra ut, sier Johannessen.

AMBISIØS: Tobias Halland Johannessen har som mål å vinne oftere i 2023. Foto: Torstein Wold

Det er lenge siden sist.

Allerede for tre-fire år siden begynte sykkeltalentet å føle smerter i kneet for første gang. Siden har smertene kommet og gått litt.

I høst kom de tilbake.

Fryktet karriereslutt

Etter først å ha blitt syk under Polen rundt, karret han seg gjennom nesten hele Arctic Race of Norway.

Da han skulle ta opp treningen igjen etter å ha brutt rittet i nord, var smertene i kneet tilbake. Og de var verre enn noen gang.

BLYTUNGT: Tobias Halland Johannessen følte seg elendig under Arctic Race of Norway i august. Foto: Beate Oma Dahle

Etter halvannet med minutt med trening måtte han snu. Han orket ikke mer.

– Det gikk fint å gå, men det var litt vondt å gå ned trapper. Jeg gikk noen turer og prøvde å løpe litt, men det var vondt, sier Johannessen.

Igjen hadde smertene i kneet satt en stopper for treningen. I hodet på 23-åringen begynte tankene å surre.

Var kneet så dårlig at han ikke drive med dette lenger?

– Jeg var inne på tanken. Hvis jeg for alltid skulle ha det så vondt, hadde jeg ikke kunnet fortsette med sykling. Jeg tenkte på det flere ganger, sier Johannessen.

Opererte i høst

Men de destruktive tankene ble raskt erstattet av lystige. For etter å ha vært på noen legesjekker, skjønte han at det fantes løsninger på problemet.

Han ble rådet til å operere. Det rådet fulgte han.

Resten av høstsesongen ble tilbrakt på sofaen med bandasjer og operasjonssår.

– Så du fikk aldri tid til å vurdere om du skulle begynne med andre ting i stedet?

– Nei, jeg tok ikke sjansen på å sjekke opp i sånt. Plutselig hadde jeg måttet begynne å studere, sier Johannessen og flirer.

– Jeg tror ikke Norge vil gå glipp av noe, dersom jeg dropper å studere. For å si det sånn.

– Vanvittig potensial

Men om sykkelkarrieren til Tobias Halland Johannessen hadde tatt slutt etter én proffsesong, ville Norge gått glipp av langt mer.

Med nyoperert kne har 23-åringen nemlig ambisjoner om å følge opp vårens suksess - og mer til.

– Det var en dritkul sesong i år, men jeg har mer å gå på. Som syklist ønsker jeg jo å vinne ritt, og det har jeg ikke gjort så ofte, sier Johannessen, som vant en etappe av Etoile de Bessèges i februar.

FØRSTE SEIER: Tobias Halland Johannessen vant sin første seier som sykkelproff under Etoile de Bessegès i februar. Foto: SYLVAIN THOMAS

– I fotball vinner man omtrent like ofte som man taper, i mange tilfeller, men i sykling er det 170 ryttere som kjemper om den samme seieren. Man skal tape de fleste rittene man kjører. Så det er ekstremt vanskelig å vinne.

Likevel tror klatretalentet at det er mulig å vinne på WorldTouren allerede neste år. Det tror også sportsdirektør Gabriel Rasch.

– Tobias har et potensial som er helt vanvittig. Som sportsdirektør i Ineos ledet jeg Carlos Rodriguez, som er et av de største talentene i verden, og Tobias har vist han er bedre, sier Rasch.

Rodriguez (21) ble nummer syv i Vuelta a España og fem i monumentet Il Lombardia i høst.

– Men Tobias har noen spesielle kvaliteter, som Carlos ikke har, sier Rasch.

Drømmer om Tour de France

De kvalitetene har han bare sporadisk vist frem. Nå håper Johannessen at kneproblemene er borte for godt, og at han få vist hva han er god for gjennom en hel sesong.

– For ett år siden tenkte jeg at det hadde vært sinnssykt å bli topp 20 i et WorldTour-løp, så innså jeg jo raskt at det var mulig. Og jeg kan jo gjøre enda ting enda litt bedre, så ingenting skal være umulig, sier Johannessen.

I UNGDOMSTRØYEN: Tobias Halland Johannessen vant ungdomstrøyen under Critérium Dauphiné i år. Foto: MARCO BERTORELLO

Den store drømmen er å kjøre Tour de France. Som et lag på nivå to i sykkelsporten, er Uno-X avhengige av å bli invitert.

Den trolig nært forestående konkursen til laget B&B Hotels-KTM øker sjansene for Uno-X-deltagelse kraftig.

– Heldigvis har jeg og Uno-X det samme målet. Om vi fortsetter den progresjonen vi har hatt de to siste årene, så skal det være vanskelig å komme utenom oss. Så drømmen lever. Om det ikke blir neste år, så har jeg tro på at det blir året etter der igjen, sa Johannessen før B&B-kollapsen ble offentlig kjent.

– Så du må ikke bort fra Uno-X for å realisere drømmene dine?

– Nei, jeg er ikke utålmodig. Det hadde vært gunstig å få syklet en Grand Tour, men det er ikke livsnødvendig for karrieren min at jeg sykler en neste år, sier han.

– Men innen tre år skal jeg gjøre det.