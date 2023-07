Stjerneskuddet forklarer dyrisk kallenavn: – Verdens farligste pattedyr

Søren Wærenskjold (23) fikk kallenavnet av kameraten Andreas Leknessund (24), som nå håper at det fester seg.

– Det er gøy å merke at det er mer trøkk rundt løpet her.

Det sier Søren Wærenskjold til TV 2 etter to innholdsrike etapper.

– Jeg har merket at det har tikket inn flere følgere på Instragam og sånn, forteller 23-åringen fra Mandal.

– Jeg trives med det foreløpig. Så lenge det er positiv omtale, er det greit, smiler Wærenskjold før starten på femte etappe.

FORRYKENDE OPPTREKK: Søren Wærenskjold ga alt for Alexander Kristoff i tirsdagens opptrekk i Tour de France. Det endte med en sjuendeplass for Kristoff. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

På den første spurtetappen havnet han i klammeri med Cofidis' Bryan Coqaurd, før han dagen etter deiset i asfalten etter et forrykende opptrekk for Alexander Kristoff på motorsportbanen i Nogaro.

– Gøy om det blir etablert

Umiddelbart etter målgang avfeide en blodig Wærenskjold all skadefrykt. Samtidig kalte han seg selv «Flodhesten fra Mandal».

– Det var egentlig Andreas Leknessund som ga meg det kallenavnet, så det er bare brukt litt på kødd, forklarer Wærenskjold.

GAMLE LAGKAMERATER: Søren Wærenskjold (til venstre) forteller at han fikk kallenavnet av Andreas Leknessund (t.h.) Her fra sykkel-VM i Bergen i september 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Vi får se om det blir brukt mer eller om det blir noe annet. «Giganten fra Mandal» eller «Flodhesten». «Elgen fra Mandal» var det før, så det er mye ute og går, fortsetter mandalitten.

Leknessund ler av kallenavnet som han ga i et Eurosport-intervju under norgesmesterskapet forrige måned.

– Det er ingen god forklaring. Det var bare noe lettbeint prat under NM for litt siden, men det er gøy om det blir etablert, sier Leknessund til TV 2.

LIKER KALLENAVNET: DSM-rytter Andreas Leknessund håper navnet han satte på Søren Wærenskjold setter seg. Her fra årets Giro d'Italia. Foto: Massimo Paolone / AP

Selv mener Wærenskjold at «Flodhesten» passer fint.

– Jeg er stor og tyngst i feltet. En flodhest er ganske stor og verdens farligste pattedyr, så det er noen likheter der, sier Uno-X-rytteren på 195 centimeter og mer enn 90 kilo.

Stolt pappa

Wærenskjold har en solid gjeng med familie og venner på plass i Tour de France-sirkuset for å heie han frem på franske landeveier.

– Det er helt utrolig, sier pappa Svein Wærenskjold til TV 2.



– Vi snakket om dette da han begynte å sykle som tolvåring. Jeg har fulgt ham hele veien opp gjennom. Jeg har ikke vært trener, men tilrettelegger. Det er en drøm, men at den kom da han var 23 år gammel, er kanskje et par år for tidlig, fortsetter Wærenskjold senior.

STOLT PAPPA: Svein Wærenskjold (t.h.) er far til Tour de France-rytter Søren. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Men nå er han er, og han viser at han har noe her å gjøre. Han er ikke bare listefyll, legger han til.

Onsdag går den første fjelletappen i årets Tour de France.

– På fredag står vi der og krysser fingrene for at det går hele veien hjem, sier Svein Wærenskjold om neste spurtmulighet.

Alexander Kristoff ble nummer sju på tirsdagens etappe da Jasper Philipsen tok sin andre strake seier i Tour de France.