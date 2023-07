Stjerneskuddet belønnet med ny kontrakt

Jonas Abrahamsen hadde i utgangspunktet en kontrakt med Uno-X ut neste sesong, men nå har det norske laget forlenget avtalen.

Den nye kontrakten er forlenget med to år. Dermed er 27 år gamle Abrahamsen bundet Uno-X ut 2026-sesongen.

– Jonas er vår mann og han fortjente en ytterligere forlengelse nå. Han er et eksempel på at utvikling finner mange veier og former. For Jonas sin del så har det ført han til Paris med hans første etappepodium på veien. Vi er stolte av han og gleder oss til å runde ti år sammen, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, til TV 2.



Kasper Asgreen slo Jonas Abrahamsen i spurten

Abrahamsen, som har vært en del av Uno-X siden oppstarten i 2017, har imponert stort under Tour de France-debuteten. På torsdagens etappe ble han nummer tre fra brudd.

– Det er først og fremst veldig fortjent, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes om forlengelsen, før han fortsetter:

– I Tour de France har Abrahamsen virkelig vist hva han er god for. Han har potensial til å bli den perfekte hjelperytter, og han har også vist at han er mer enn sterk nok til å kjøre for egne resultater. Han er viktig for Uno-X i alle terreng, foruten de store fjellene. En kontrakt ut 2026 viser at de har tillit til ham, og hvis han blir litt bedre taktisk i tillegg, så kommer han til å bli en nøkkelrytter for Uno-X i fremtiden.