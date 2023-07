Stjernen refses etter Tour de France-exit

Caleb Ewan får krass kritikk etter at han brøt Tour de France. TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes liker dårlig uttalelsene til lagsjefen.

Den australske spurtstjernen Caleb Ewan sto av Tour de France på 13. etappe da han lå flere minutter bak hovedfeltet.

Ewan-exiten har skapt misnøye hos arbeidsgiver Lotto-Dstny.

– Vi prøvde å motivere ham, men jeg antar at problemet med beina hans sitter i hodet, sa lagsjef Stéphane Heulot til SBS etter målgang.

– En rytter har ikke bare rettigheter, men også plikter. Vi har rett til å be ham utføre sine plikter, sa Heulot til Sporza.

Ifølge sykkelreporter Sophie Smith har Caleb Ewans management stemplet utspillene som «ekle».



ANDREPLASS: Caleb Ewan ble nummer to bak Jasper Philipsen på fjerde etappe. Australieren var Lotto-Dstnys fremste håp for etappeseier i årets Tour de France. Foto: Marco Bertorello / AFP / NTB

Heulot ville ikke si annet noe om Ewans fremtid i Lotto-Dstny, men var klar på at han var svært skuffet over at australieren brøt Touren.



Dagen derpå er ikke Heulot blitt noe mildere.

– Jeg har de samme følelsene som i går. Jeg sa alt jeg tenkte, sier lagsjefen til TV 2, og forteller at Ewan hadde dårlig oppførsel.



SJEFEN: Stéphane Heulot, lagsjef i Lotto-Dstny. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Han må ha respekt for laget, sier Heulot.



TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes reagerer på uttalelsene.

– Det er dårlig ledelse. Det er ikke sånn man behandler rytterne sine. Det er greit at man kan være skuffet, men da tar man det internt. Å gå ut på den måten skaper bare dårlig stemning innad i laget, sier han.

– Hadde jeg vært Ewan, hadde jeg følt meg sviktet, sier Drivenes.



SKUFFET: Jasper De Buyst (t.v.), her med Caleb Ewan under Giro d'Italia i 2021, er skuffet over at Caleb Ewan sto av under 13. etappe i Tour de France. Foto: Fabio Ferrari / AFP / NTB

Også lagkamerat Jasper De Buyst var skuffet, spesielt etter å ha brukt mye krefter på å hjelpe lagets store stjerner i mål på tolvte etappe.

– Jeg skal ikke si så mye, men hvis du kjører 160 kilometer med noen på hjul for å få dem i mål, kan du ikke være annet enn skuffet når de bryter dagen etter, sa De Buyst til Het Laatste Nieuws.

Ewan hadde en andreplass som sitt beste resultat under årets Tour.

– Det er hardt ikke å ha Caleb er. Han er et viktig kort for oss, da han er en av verdens beste spurter, men dette var kanskje ikke hans Tour de France. Han var supermotivert i starten, men så gikk det galt. Noen ganger er livet sånn, sier Lotto-Dstny-rytter Maxim Van Gils til TV 2.