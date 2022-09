Stjernen langer ut mot konkurrent: – Uakseptabelt

En forslått Primoz Roglic (32) kommer med klar beskjed etter at drømmen ble knust.

Se det dramatiske fallet i videovinduet øverst!

Jumbo-Vismas Primoz Roglic måtte bryte etter en blodig velt på oppløpet av den 16. etappen av La Vuelta.

Det etter en kollisjon med Bahrain Victorious-rytter Fred Wright. Dermed måtte sloveneren gi opp jakten på leder Remco Evenepoel og håpet om fire sammenlagtseire i det spanske rittet.

Til lagets hjemmesider godtar han ikke måten han gikk i bakken på, og referer til Wrights kjøring.

– Dette skal ikke skje. Folk går videre som at ingenting har skjedd. For meg er ikke det tilfelle. Dette er ikke hvordan jeg vil at sporten skal fortsette og det vil jeg gjøre klart, innleder sykkelprofilen.

– Har du sett på maken?, utbrøt TV 2s sykkelkommentator Magnus Aarre da Jumbo-Visma-rytteren deiset i bakken.

Roglic og Wright spurtet på halen av feltet, hvor sistnevnte berørte styret til sloveneren. Selv forteller Roglic at han er lettet over at det ikke gikk verre.

– Jeg kan gå litt, som jeg er glad for akkurat nå. Etter krasjen tok det tid å komme seg. Jeg spurte meg selv: Hvordan kan dette skje? Min konklusjon er at måten denne krasjen skjedde på er uakseptabelt.

Roglic mener at folk ikke har sett på hendelsen slik de burde.

– Kollisjonen var ikke grunnet dårlig vei eller manglende sikkerhet, men en rytters oppførsel. Jeg har ikke øyne i ryggen. Ellers ville jeg kjørt ut til siden. Wright kom bakfra og kjørte styret ut av hendene før jeg visste ordet av det.

Wright kommenterte etter rittet at velten var et uhell fra hans side.

– Jeg kom rundt Primoz (Roglic) da han mistet terreng. Dette var selvfølgelig ikke med vilje. Jeg håper han er ok, sa Wright ifølge Cyclingnews.

Administrerende direktør i Jumbo-Visma, Richard Plugge, har besøkt UCI i Aigle hvor syklistenes oppførsel i feltet var et hovedtema. Han er glad for at Roglic snakker ut.

– Forskning viser at syklistenes atferd er skyld i en krasj i omtrent halvparten av tilfellene. Ikke bremsing, men gjennomkjøring, for eksempel. Det overrasker meg ikke, fordi alle ryttere har viljen til å vinne.

– Brems og bruk hjernen. Det krever atferdsendring, drevet av bevissthet og konsekvent vurdering, er dommen fra Plugge.

Plugge var med å grunnlegge en «sikkerhetsarbeidsgruppe», som ble opprettet etter den brutale velten i Polen med Fabio Jakobsen og Dylan Groenewegen for to år siden.

Se krasjen som rystet sykkelverden i videovinduet under.

Belgiske Evenepoel leder La Vuelta sammenlagt med over to minutter foran spanske Enric Mas. Det gjenstår to etapper av rittet.

