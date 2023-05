Stjerne kjørt bort i ambulanse: – Det setter en liten støkk i de fleste

Sesongens første treukersritt har vært fylt av dramatiske episoder og sykdomsforfall. Onsdag fortsatte det i samme spor.



– Det er dessverre noe som skjer i denne sporten, men det har vært mange av de. Det er kjedelig at det blir sånn, sier Team DSM-rytter Andreas Leknessund til TV 2.

Tromsøværingen var ikke involvert i onsdagens uhell.

Se veltet her. Bilder fra Discovery+ og Eurosport 1:

Tao Geoghegan Hart var sammenlagt-treer i giroen. Han har tidligere vunnet Giro d'Italia sammenlagt.

– Det er klart det setter en liten støkk i de fleste. Det er aldri gøy med velt, særlig ikke når det blir så hardt. Samtidig må man prøve å ikke tenke for mye på det, sier Leknessund.

Onsdag var uhellet ute for briten og flere andre stjerner. Omtrent 65 kilometer gjensto da en håndfull ryttere gikk over ende på vått underlag. Sammenlagtleder Geraint Thomas var en av de første som traff asfalten, men han traff bakken pent.

Leknessund lå på en femteplass i sammendraget før veltet. Team DSM-rytteren rykket dermed opp til fjerdeplass.

SYND: Team DSM-rytter Andreas Leknessund synes det er kjedelig at velt og sykdom ødelegger for konkurrentene. Foto: Luca Bettini

– Måten det skjer på er litt kjedelig, etter både flere velt og mye sykdom. Det har vært mye frafall. Men det er man utsatt for når man stiller opp.

– Hva det har å si for mine muligheter kan jeg ikke si så mye om, sier 23-åringen til TV 2, som fyller året om fire dager.

Dagens etappe var at den rolige delen for Leknessunds del.

– Det var en ubetydelig dag og en lang etappe. En etappe som ikke ga så mye. Det er ikke all verden jeg sitter igjen med, annet enn at det var kjedelige velt.

Team DSM-rytteren ser frem til de kommende dagene.

– Det er nå de harde etappene begynner, så det blir spennende å se. Det kan tenkes at det blir litt i det hardeste laget, men jeg har vært i god form, sier Leknessund.

Smell

Sammenlagttoer Primoz Roglic måtte også tåle en smell og fikk ødelagt sykkelen. Han kunne imidlertid fortsette etter å ha fått sykkelen til en lagkamerat.

Verst gikk det for Geoghegan Hart, som ble liggende urørlig etter sammenstøtet med den italienske asfalten. TV-bildene viste at han etter hvert ble løftet opp på en båre og kjørt vekk i sykebil.

Det betyr at også han er ute av årets ritt. Tidligere har en rekke sterke ryttere måtte gi seg, blant annet som følge av koronasmitte.

Superstjernen Remco Evenepoel sto av søndag. Han hadde akkurat tatt fra Andreas Leknessund ledertrøyen da han måtte kaste inn håndkleet. Ute er også sterke Aleksandr Vlasov.

Dramatikken på onsdagens etappe var imidlertid ikke over med velten som felte Geoghegan Hart. Kun en kilometer senere braste den spanske Movistar-syklisten Oscar Rodriguez stygt inn i et skilt etter å ha mistet kontrollen over sykkelen.

Også han ble tatt hånd av helsepersonell og måtte bryte.

Koronasmitte

Pascal Ackermann vant til slutt den dramatiske etappen etter en massespurt mot Jonathan Milan, Mads Pedersen og Mark Cavendish.

ETAPPESEIER: Tyske Pascal Ackermann vant onsdagens etappe. Her gliser han etter målgang. Foto: Marco Alpozzi

– Det var så nært, men jeg er så glad for seieren, sier Ackermann til Discovery+ etter rittet.

Tirsdag måtte en annen nordmann, Sven Erik Bystrøm, bryte Giroen etter å ha syklet med koronaviruset i kroppen i flere dager. Han føyde seg dermed inn i rekken av syke ryttere.

Foran onsdagens etappe måtte ytterligere seks mann gi seg med koronasmitte. Fire av dem tilhørte Soudal Quick-Step-mannskapet til Remco Evenepoel: Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke og Mattia Cattaneo.

