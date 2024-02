Splid: – Du bør holde en lav profil

Tidligere denne uken gikk Julian Alaphilippes sjef, Patrick Lefevere, hardt ut mot sin egen elev.

I kritikken trakk Lefevere frem kjæresten, TV-personligheten Marion Rousse, som han mener har en dårlig innflytelse på ham.

– Marion har en sterk innflytelse på ham, kanskje for sterk, uttalte Lefevere, som mener at for mye festing og alkohol bidrar til at den dobbelte verdensmesteren ikke presterer lenger.

Kommentarene til den frittalende Quick-Step-sjefen fikk Rousse til å reagere kraftig.

– Uavhengig av hvilke følelser Lefevere har mot meg, så er det uakseptabelt å angripe privatlivet vårt på den måten han gjør, skrev Rousse i et innlegg, som hun la ut på X og Instagram.

Melder seg på: – Bør holde en lav profil

Siste kapittel i sykkelfeiden var imidlertid ikke skrevet. På Instagram gikk nemlig konen til Philippe Gilbert, Bettina, hardt ut mot Alaphilippe.

– Det kalles en annen side av medaljen, Marion. Og Patrick (Lefevere) avslører kun én tredjedel av din manns atferd, så du bør holde en lav profil, er Bettina Gilberts beskjed, gjengitt av Ekstra Bladet.

Philippe Gilbert og Julian Alaphilippe var lagkompiser i Quick-Step. Gilberts kone fortsetter kraftsalven retning Alaphilippe.

– Han sier det som mange mennesker rundt deg tenker høyt. En rytter, med en stor lønn, skal også være ansvarlig overfor sin sjef, skriver hun.

FIKK REFS: Julian Alaphilippe fikk klar beskjed fra sjefen Patrick Lefevere. Foto: Gerard Julien / AFP / NTB

Tordner mot kjæresten

Videre langer hun mot Rousse.

– Du har viet ditt liv til å snakke dritt om folk bak deres rygg, gjemt bak en mikrofon i et studio. Og når det kommer til å ta ansvar, så har du aldri vært der.

– Innlegget er bare et speilbilde av hva som virkelig har truffet deg – og det er deg selv og ditt image, freser Gilbert.

I etterkant har Bettina Gilbert avsluttet sin Instagram-konto.

Julian Alaphilippe har på sin side muligheten til å slå tilbake etter mediedramaet. På lørdag er vårklassikerne i gang med Omloop Het Nieuwsblad.