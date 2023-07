Spekulasjonene løper løpsk: – Det blir unyansert

Etter Jonas Vingegaards maktdemonstrasjon mot Tadej Pogacar på tirsdagens Tour de France-etappe har dopinganklagene haglet.

I sosiale medier spekuleres det i om dansken har jukset.

TV 2s sykkel- og antidopingekspert Mads Kaggestad er ikke overrasket over at anklagene kommer etter superprestasjonen.

– Det er ganske naturlig, gitt den historien som vi vet sykkelsporten har med stadige skandaler, opprullinger og bevis på en stor ukultur, sier Kaggestad i TV 2s Tour de France-studio.

Man skal ikke læse mange kommentarer til det her tweet, inden det bliver tydeligt, at en stor del af internationale fans desværre tror, at Vingegaard er dopet. https://t.co/ZzbcYnBmuo — Ludvig Wacker (@LudvigWacker) July 18, 2023

Vingegaard måtte svare på dopingspørsmål etter søndagens etappe.

– Det eneste jeg kan si, er at jeg ikke tar noe. Men jeg er helt ærlig glad for at det reises tvil, for vi kjører raskere enn det man har gjort før, sa 26-åringen.

– Både Pogacar og Vingegaard har svart ganske åpent på det. De tar imot spørsmålene. Det ser vi at unge ryttere gjør i dag, kommenterer Kaggestad.

SUVEREN: Jonas Vingegaard satte Tadej Pogacar på plass under tempoetappen. Her fra før starten på 17. etappe. Foto: Daniel Cole / AP / NTB

– Tror færre doper seg

Kaggestad er skeptisk for mye av mistanken.

– Du har disse watt-tallene. Folk regner på fysiologien og ser at det leveres prestasjoner på høyere nivå enn stordopere som Lance Armstrong og Miguel Indurain. De konkluderer i stor grad på det. Det er lett å forstå, men en del av det blir unyansert, mener han.

– Det som kan nyansere det, er hvordan det jobbes i dag. Jeg tror at det er en annen kultur enn i dag. Er det fortsatt folk som doper seg? Jeg tror ja, fortsetter Mads Kaggestad.



Han tror imidlertid at utstyr, forskning og teknologi utvikler sporten.

– Støtteapparatene er på et helt annet nivå enn før. Det er mye større lag og budsjetter. Det er ganske kostbart, og det er noe av det som har tettet gapet til dopingen som tidligere sto for prestasjonsutviklingen. Jeg tror at det gjør at færre doper seg, sier Kaggestad, som får støtte av TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

UTVIKLING: TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd mener at det er naturlig med nye rekordtider i Tour de France etter hvert som de lovlige hjelpemidlene utvikler seg. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

Vann og rød saft

– Da jeg begynte i Crédit Agricole, drakk vi enten vann eller rød husholdningssaft. I dag er alt testet i det uendelige. Lagene bruker hundrevis av millioner i året på vindtunneler og testing va briller, tøy, sko og dekk – det er alt. Selvfølgelig må det gå fortere, sier Hushovd.

Kaggestad mener det er et problem med dopingmistanken.

– Vi kan ikke ha en omvendt bevisbyrde, der de er skyldige til det motsatte er bevist. Det må settes søkelys på antidopingarbeidet, sier han, før han fortsetter:

– Er det bra nok? Fungerer testingen godt? Er etterretningsarbeidet bra? Det har ikke kommet noe etter razzia og etterforskning av Bahrain Victorious. All testen lagres og kjøles ned, så det kan være at noen av dagens utøvere avsløres i fremtiden. Den som venter, får eventuelt se.

Med tirsdagens temposeier økte Vingegaard sammenlagtledelsen fra ti sekunder til ett minutt og 48 sekunder ned til Tadej Pogacar.