Sparker rytter etter koblinger til dopinglege

Det bekrefter sykkellaget selv i en uttalelse.

«Astana Qazaqstan Team oppdaget nye elementer som viser Miguel Angel López’ sannsynlige koblinger til Dr. Marcos Maynar.»

Videre skriver det kasakhstanske laget at de ikke hadde noen annen mulighet enn å bryte kontrakten mellom partene med umiddelbar virkning, på grunn av at interne regler og kontraktsforhold er blitt brutt.

Colombianske López ble tilbake i juli midlertidig suspendert av Astana grunnet medieoppslag i Spania som knyttet ham til kontroversielle Maynar.

Da skrev Reuters at professoren var under etterforskning for påstått narkotikasmugling og hvitvasking av penger.

– I og med at Astana har gått til det skrittet å sparke López, regner jeg med at den nye informasjonen de har fått rundt saken er såpass alvorlige at de tror han har jukset på et vis. Det interessante er nå at han står uten kontrakt for neste år, og spørsmålet er om noen tør å hente ham, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Både han og Nairo Quintana står nå uten kontrakt, og begge har fått store riper i omdømmelakken. Det er liten tvil om at begge de to ville styrket omtrent ethvert lag, fortsetter han.

Nairo Quintana ble i august disket fra Tour de France grunnet bruk av et ulovlig middel.

I 2020 vant López en etappe i Tour de France. Han har også vunnet etapper i LaVuelta, samt triumfert sammenlagt i Sveits Rundt.