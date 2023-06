– Spår topp ti sammenlagt på Træen i Touren

Torstein Træen noterte seg søndag ettermiddag for det beste resultatet noensinne av en nordmann i prestisjetunge Critérium du Dauphiné.

27-åringen ble nummer åtte i rittet som gjerne omtales som generalprøven til Tour de France.

Uno-X-klatreren var i kjent stil fåmælt og ydmyk i omtalen av egen prestasjon:

– Det er gøy å prestere, var den litt beskjedne beskrivelsen han ga etter målgang i Grenoble.

Treneren brukte litt større ord.

BLODSLIT: – Det var en slitsom dag, var Træens nøkterne beskrivelse av etappe 8. Foto: Øyvind Brattegard/TV 2.

– Hans beste prestasjon noensinne

– Jeg er kjempeglad og stolt. Det var over forventning, sa treneren Lars Holm.

– Vi visste at han var i god form, men dette var rått. Han leverer på veldig mange forskjellige type etapper. Det lover godt for Touren. Dette er hans beste prestasjon noensinne.

– Kan vi da si at han er i sitt livs form?

– Ja, det tror jeg vi kan si. Han har vært bra hele uken. Ingen enorme topper, men stabiliteten er ekstremt bra.

Holm har trent Træen i en årrekke, og han bedyrer at det er mer i vente fra eleven fra Heradsbygda.

BEGEISTRET: Lars Holm, trener i Uno-X og sportssjef på NTG Bærum Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det er mer å hente (før Tour de France, journ. anm.). Han har trent godt og mye, men jeg føler ikke at han er på en formtopp ennå. Holder han seg frisk, så skal dette kunne bli enda litt bedre.

Klatret fra Alaphilippe

Åttendeplassen skriver seg inn i en CV som allerede inneholder topp ti-resultater sammenlagt fra ritt som Volta a Catalunya, Tour of the Alps, Kroatia rundt og Tour Colombia.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er gode folk som sykler her, så det er spennende. Det er gøy å prestere, sa hovedpersonen selv etter målgang.

Træen beskrev den åttende og siste etappen som «lang, bratt og varm».

Ellevteplassen på etappen gjorde at han bevegde seg forbi ikke helt ukjente ryttere som Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) og Daniel Felipe Martínez (INEOS) i sammendraget.

– Jeg har fått en del gode svar og klatrer med gode gutter. Så jeg er fornøyd med det.

Ingen kunne imidlertid gjøre noe med Jonas Vingegaard. Dansken tok to etappeseirer og to andreplasser på vei til en overlegen sammenlagtseier.

STABIL: Træen har syklet fem etapperitt i 2023. I tre av de har han endt blant de ti beste. Foto: Øyvind Brattegard/TV 2.

– Spår topp ti i Tour de France

Om mindre enn tre uker får Træen og størstedelen av Uno-X-laget prøve seg på det mest krevende av alt for første gang: Tour de France.

Træen og rekkekamerat Tobias Halland Johannessen er ventet å være det norske lagets to sterkeste kort i fjellene.

– Topp 15 sammenlagt kunne ha vært realistisk. Men det avhenger av at man unngår velt og slikt, så vi får se hvordan det blir, sier Træen.

Ingen nordmann har vært høyere enn en 14. plass i Touren (Jostein Wilmann i 1980), men lagkamerat Anders Halland Johannessen tror lagkompisen kan sikte enda høyere.

– Nivået her står ikke mye tilbake for nivået i Touren, så jeg spår topp ti i Touren på Torstein Træen, sier han med et glis.

– Jeg tror både Torstein og Tobias har mer å gå på også, så jeg tror det kan bli gøy!