Slik hjalp Hushovd Uno-X til Tour de France

Eks-syklisten er Mr. Tour de France for mange her hjemme i Norge.

Men han har også en stor stjerne hos arrangøren ASO etter triumfene på de franske landeveier.

Dette benyttet Uno-X seg av i møter med de mektige sjefene i det ikoniske sykkelrittet.

UNO-X-GLEDE: Jens Haugland og Kurt Asle Arvesen i Uno-X reiste til Paris onsdag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Før jul reiste Hushovd og sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, til Paris for å selge inn prosjektet i jakten på ett av to wild-card, som ASO har anledning til å dele ut.

– Thor har en posisjon i Frankrike og i internasjonal sykkel som er helt unik. Vi har alltid hatt et godt forhold til ham, fra vi var inne som sponsor på hans gamle lag Team Sparebanken Sør, og har snakket mye med ham de siste månedene for å få innspill til hvordan vi kunne selge inn Uno-X til ASO, forteller Haugland til TV 2.

Med fasit i hånd må det sies å ha vært en suksess.

TOUR DE FRANCE-HELT: Thor Hushovd (t.h.) sammen med rittsjef Christian Prudhomme under Touren i 2011. Foto: JOEL SAGET

– Han har åpnet noen dører

Onsdag ble det klart at Uno-X har fått invitasjon til sommerens Tour de France. Samme dag dro Haugland og Kurt Asle Arvesen, som er sportslig ansvarlig i Uno-X, til Paris. Der var planen å skåle i champagne med Hushovd - som fløy inn fra Monaco, der han bor.

– Han har åpnet noen dører som ikke nødvendigvis var stengt. Men for meg som kommer fra Trøndelag og ikke fulgte særlig godt med i fransktimene på skolen, så har det vært fint å ha med en som har levd i Frankrike i 15 år, som kan språket og som kjenner alle i ASO, forteller Haugland.

I ASO-hovedkvarteret i den franske hovedstaden fikk de to timer på seg til å fortelle om Uno-X.

– Jeg kom tre kvarter forsinket til møtet på grunn av en bulk i flyet og forsinket avgang fra Gardermoen – og tidenes bilkø fra flyplassen og inn til Paris. Da var det godt å ha en som kunne holde ASO-toppene varme, sier Haugland.

HJALP UNO-X: Thor Hushovd åpnet dører for Uno-X på veien til Tour de France-invitasjon. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi må huske på at vi kommer fra et land langt der oppe i nord. Da er det smart å ta til seg råd fra en klok og erfaren mann, som har øst av sin kunnskap og som har spilt Uno-X gode i jakten på å få dette til. Det er veldig spesielt å ha en sportslig leder i Kurt Asle Arvesen, en frontfigur i Alexander Kristoff og en støttespiller i legenden Thor Hushovd. De har sydd dette sammen for oss, noe som gjør at vi har kommet dit vi er nå, forteller Haugland.

– Tror du dette desembermøtet ble avgjørende for at dere ble invitert?

– Ifølge Christian Prudhomme, som er rittdirektør, så var dette et veldig godt møte. Om det var avgjørende må nesten andre svare på, svarer han.

– Men Thor har vært fin å sparre med og han har hjulpet oss med å fremme tankesettet og prosjektet vårt, som jeg håper har skapt ytterligere tillit til det vi driver med, legger Uno-X-sjefen til.

– Drømt om å få det til selv

Hushovd er tydelig på at han ikke skal ha æren for dette, men peker tilbake på den jobben som Uno-X har gjort selv.

– Jeg heier på Sykkel-Norge og synes det er fantastisk at Norge endelig har et eget lag i Tour de France. Jeg har drømt om å få det til selv, men at Uno-X har har klart det, er kjempestort. Det er de som har gjort jobben som gjør at de fortjener den plassen, sier Hushovd.

– Jeg har vært linken og en døråpner til ASO. Det er en organisasjon som jeg har kjent i mange år, og som jeg har beholdt kontakten med etter at jeg la opp. Da er det bare hyggelig å kunne bidra, utdyper mannen med ti etappeseirer fra Tour de France.

Ifølge Haugland var ASO tydelig på at langsiktigheten eierne til Uno-X representerer, filosofien til laget og medlemskapet i MPCC viktig for dem. MPCC er en organisasjon som kjemper for kredibiliteten til sykkelsporten, blant annet gjennom strengere dopingregler enn de til det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Men vi hadde aldri vært i posisjon til å bli invitert hvis det ikke hadde vært for de sportslige prestasjonene til laget de to siste årene, som gjør at vi er høyt på rankingen. Da hadde andre blitt foretrukket, understreker Haugland.

Nye høyder i Norge

Hushovd tror nå at Tour de France skal nå gamle høyder hjemme i Norge.

– Dette er en stor dag for norsk sykkel. Internasjonalt er Norge kjent for å ha et fantastisk publikum. Det føltes en periode som om hele Norge var på plass langs veiene i Frankrike. Det var flagg og et positivt publikum som heiet på alle overalt. For å komme tilbake dit, så er det et norsk lag som må til. Nå kan publikum heie på et helt lag og ikke bare på enkeltryttere.

– Hva tror du ble tungen på vektskålen?

– Det er at Tour de France liker konseptet og ideen med å bygge opp et lag bestående av unge, skandinaviske ryttere. Nå er det viktig at de beholder den identiteten og ikke blir grådige og begynner å signere utenlandske ryttere. Da blir det for vinglete, påpeker oksen fra Grimstad.

Uno-X har nå en løpende dialog med Hushovd for å se om de sammen kan finne på noe videre. Samtidig er Haugland opptatt av å takke alle som har vært med på eventyret fra starten for syv år siden og frem til nå.

– Det er en endeløs rekke av folk som skal takkes på en slik dag. Vi kan starte med Birger Hungerholdt, som i sin tid arrangerte Tour of Norway og drev sykkellaget Joker. Vi hadde aldri vært der vi er i dag uten at han hadde lært opp en ivrig ungfole fra Trøndelag. Kurt Asle Arvesen, Arne Gunnar Ensrud og Leonard Snoeks har vært med fra dag en. Så har vi en eier og leder i ryggen, som tror på alt vi gjør. Og selvsagt resten av teamet som er her nå - og de som har vært med på veien.