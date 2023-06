Slik blir Tour de France på TV 2

For første gang skal et norsk profflag sykle Tour de France for herrer.

Med superstjernen Alexander Kristoff som ledestjerne, var Uno-X Pro Cycling Team ett av lagene som ble invitert til verdens største sykkelritt.

Det gjør sommerens ritt helt spesielt for norske TV-seere.

For det første vil det være rekordmange nordmenn å følge med på, for det andre vil TV 2 være tettere på sirkuset enn noen gang tidligere.

På innsiden

Gjennom hele rittet vil TV 2 nemlig ha en fotograf på innsiden av Uno-X, som skal være der under alle forberedelser, oppturer og nedturer.

PÅ INNSIDEN: TV 2 vil følge Uno-X-laget hele døgnet under Tour de France. Foto: Elias Engevik / TV 2

Det vil gi en unikt innblikk i hva som skjer bak kulissene i det berømte sykkelrittet. Klippene fra innsiden vil bli publisert fortløpende under sendingene på TV 2 Direkte og på tv2.no.

– Det at vi nå kommer på innsiden gjør at vi kan lage Tour de France-sendinger som man trolig ikke har sett før, med en nærhet og nerve som vil gi seerne en helt ny opplevelse av dette spektakulære sykkelrittet, sier sykkelansvarlig i TV 2, Sindre J. Olsen.



Han mener deltakelsen til Uno-X blir en ny tidsregning for TV 2s sykkelsatsing.

– Vi har være heldige som har opplevd mange store norske øyeblikk i Tour de France. Men et norsk lag på startstreken er noe vi knapt har våget å drømme om. Nå skjer det. Vi merker en enorm interesse og nysgjerrighet blant seerne før Uno-X ruller av gårde lørdag, sier han.

Ny ekspertkommentator

En fotograf på innsiden er ikke det eneste som vil være nytt under sommerens sendinger.

For første gang skal Thor Hushovd være ekspertkommentator under rittet. Sykkelikonet fra Grimstad skal sitte i kommentatorboksen sammen med Christian Paasche, og dele av sin kunnskap gjennom samtlige etapper.

GLEDER SEG: Thor Hushovd ser frem til å følge Tour de France fra kommentatorplass. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg gleder meg til å sitte i boksen med en stemme som for mange av seerne er kjent som lyden av sommer. Christian er en dyktig formidler, som sitter på mye kunnskap. Så er det gøy at vi nå er kolleger etter at han har ropt og skreket på de fleste av mine etappeseire, og til og med felt noen tårer, sier Hushovd.

I løpet av karrieren vant han ti etapper i rittet.

– Jeg gleder meg også til å formidle det sportslige som skjer til TV-seerne, for å få de til å skjønne mer av hva sykkelsporten går ut på og få de til å føle at de kommer enda tettere på sykkelfeltet og det norske laget Uno-X, fortsrtter han.



Forventninger til nordmennene

Han har, som mange andre, store forventninger til debutantene i Uno-X. Laget stiller til start med seks nordmenn og to dansker.

Alexander Kristoff skal kjempe om etappeseirer i spurtene, mens Torstein Træen og Tobias Halland Johannessen skal jakte triumfer på mer kuperte etapper.

VETERAN: Alexander Kristoff har kjørt Tour de France ni ganger tidligere. I år jakter han sin femte etappeseier. Foto: Carina Johansen

I tillegg består laget av Rasmus Tiller, Søren Wærenskjold og Jonas Abrahamsen, som skal hjelpe til i spurtene, og danskene Jonas Gregaard og Anthon Charmig - som begge vil forsøke å gå i brudd.

– Jeg har forventinger til at de griper de mulighetene som en slik invitasjon innbyr til. Det vet jeg også at de kommer til å gjøre. Jeg forventer et offensivt lag som legger opp taktikken slik at de kommer med seg i riktige brudd der de kan sykle inn resultater, og ikke for å få TV-tid, sier Hushovd, som tror en etappeseier er innenfor rekkevidde.

– Får de stang-inn, kan de sitte igjen med en etappeseier. Det kan være Kristoff, det kan være Halland Johannessen. Og det kan skje allerede på en av de to første etappene. Det er et terreng som Tobias liker og som passer ham godt, fortsetter eksperten.



OGSÅ TIL START: Edvald Boasson-Hagen skal også sykle Tour de France i sommer. Han er en del av det franske laget TotalEnergies. Foto: Frode Sunde / TV 2

Men det er ikke bare Uno-X som har nordmenn på laget.

For UAE Team Emirates skal Vegard Stake Laengen, som vanlig, hjelpe fenomenet Tadej Pogacar til en topplassering sammenlagt, mens Edvald Boasson-Hagen skal gå for etappeseirer kledd i trøyen til franske TotalEnergies.

Totalt vil altså åtte nordmenn være i feltet når rittet vinkes i gang, noe som er ny rekord.

Spenning fra start

Men nordmennene, og de 168 øvrige rytterne, får alt annet enn en enkel start på rittet. Årets utgave starter nemlig i Baskerland i Spania, der terrenget er alt annet enn flatt.

START I BASKERLAND: Gatene i Bilbao er pyntet til den første etappen av Tour de France. Her henger Tour de France-flagg side om side med det baskiske flagget. Foto: MARCO BERTORELLO

Allerede på den første etappen, fra Bilbao til Bilbao, vil det være så tøffe stigninger at sammenlagtfavorittene kan forsøke å angripe hverandre.

Alt ligger dermed til rette for at det vil bli spenning i kampen om den gule trøyen allerede fra første pedaltråkk.

Videre beveger rittet seg mot de høye toppene i Pyreneene, før det i uke to skal gjennom det kuperte terrenget Central Massif.

Den siste uken skal alt avgjøres i Alpene, der den 17. etappen fra Saint-Gervais Mont Blanc til Courchevel er selve kronjuvelen. Den avsluttes med en stigning opp til Col de la Loze, som er den syvende høyeste fjellovergangen i Frankrike.

Det hele avsluttes, tradisjonen tro, med en spurt på Champs-Élysées ved Triumfbuen i Paris søndag 23. juli.

To favoritter

Også i år forventer de fleste fans, eksperter og bookmakere at kampen om sammenlagtseieren vil stå mellom to ryttere: Danske Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fra Slovenia.

DE TO STORE: Jonas Vingegaard (til v.) og Tadej Pogacar er de største favorittene til å vinne Tour de France i år. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

I fjor var dansken den sterkeste av de to, vant til slutt ganske suverent. Da var han underdog, denne gangen er han storfavoritt.

I oppkjøringen til årets ritt har Pogacar nemlig slitt med en skade i håndleddet. Han tok en konkurransepause i to måneder, og det er derfor uvisst hvilken form han tar med seg til Bilbao.

– Jeg har nettopp kommet tilbake fra en skade. Jeg tror jeg er i god form, men man vet aldri hva som skjer, sa Pogacar i et intervju med Cyclingnews nylig, der han også utnevnte Vingegaard til favoritt.



Men sloveneren, som har vunnet Tour de France to ganger tidligere, er full av revansjelyst.

– I år har jeg ingenting å tape, sa han i intervjuet.



Tourmanager

Om kampen om sammenlagtseieren og jakten på norske triumfer ikke er spennende nok, kan TV 2s seere også delta i det populære Tourmanager-spillet.

Der er du sjef for ditt eget lag, og kan dermed håndplukke rytterne du har mest tro på til hver etappe.

Rytterne sanker poeng underveis i rittet basert på sine prestasjoner.

Tips og triks for å bli en god Tourmanager får du her:

Før hver etappe vil våre reportere og eksperter i Spania og Frankrike også dele nyttig innsideinformasjon i en videochat i TV 2 Sport-appen.

Der vil det også være mulig å stille spørsmål om hvilke ryttere man bør holde et ekstra øye med på etappen.

Slik er sendeskjemaet

Alle etappene vises på TV 2 Direkte og TV 2 Play, der Marius Skjelbæk vil være programleder i studio i forkant. Med seg som eksperter vil han ha både Mads Kaggestad og Magnus Drivenes.

I tillegg vil Dag Otto Lauritzen, som vanlig, ta pulsen på folkelivet langs løypen.

Her er sendetidspunkt for alle etappene:

Lørdag 1. juli kl. 12.00: 1. etappe fra Bilbao til Bilbao

Søndag 2. juli kl. 12.00: 2. etappe fra Vitoria-Gasteiz til Sán Sébastián

Mandag 3. juli kl. 12.30: 3. etappe fra Amorebieta-Etxano til Bayonne

Tirsdag 4. juli kl. 13.00: 4. etappe fra Dax til Nogaro

Onsdag 5. juli kl. 13.00: 5. etappe fra Pau til Laruns

Torsdag 6. juli kl. 13.00: 6. etappe fra Tarbes til Cauterets-Cambasque

Fredag 7. juli kl. 13.00: 7. etappe fra Mont-de-Marsan til Bordeaux

Lørdag 8. juli kl. 12.30: 8. etappe fra Liborne til Limoges

Søndag 9. juli kl. 13.00: 9. etappe fra Saint-Léonard-de Noblat til Puy de Dôme

Mandag 10. juli: Hviledag

Tirsdag 11. juli kl. 13.00: 10. etappe fra Vulcania til Issoire

Onsdag 12. juli kl. 13.00: 11. etappe fra Clermont-Ferrand til Moulins

Torsdag 13. juli kl. 13.00: 12. etappe fra Roanne til Belleville-en-Beaujolais

Fredag 14. juli kl. 13.30: 13. etappe fra Châtillon-Sur-Chalaronne til Grand Colombier

Lørdag 15. juli kl. 13.00: 14. etappe fra Annemasse til Morzine les Portes du Soleil

Søndag 16. juli kl. 13.00: 15. etappe Les Gest les Portes du Soleil til Saint-Gervais Mont-Blanc

Mandag 17. juli: Hviledag

Tirsdag 18. juli kl. 13.00: 16. etappe fra Passy til Combloux (tempo)

Onsdag 19. juli kl. 12.00: 17. etappe fra Saint-Gervais Mont-Blanc til Courchevel

Torsdag 20. juli kl. 13.00: 18. etappe fra Moûtiers til Bourg-en-Bresse

Fredag 21. juli kl. 13.00: 19. etappe fra Moirans-en-Montagne til Poligny

Lørdag 22. juli kl. 13.30: 20. etappe fra Belfort til Le Markstein

Søndag 23. juli kl. 16.00: 21. etappe fra Saint-Quentin-en-Yvelines til Paris