Slik blir Tour de France-løypen neste år

– Det skal mye til for å toppe 2022-utgaven av Tour de France, men nå ligger alt til rette for at også 2023-utgaven skal bli av det spektakulære slaget, sier TV 2-kommentator Mads Kaggestad.

Som i 2022 starter Tour de France utenfor Frankrikes grenser. Bilbao er startby, og 1. juli er datoen du allerede nå kan legge inn i kalenderen din. San Sebastian er målby på andre etappe. Tredje etappe avsluttes i Bayonne på den franske siden av grensen.

Der venter flere dager med etapper i området rundt Pyreneene. Dax, Pau og Tarbes er startbyer, og spesielt den 6. etappen til Cauterets blir krevende.

Sykkelsirkuset beveger seg oppover vestkysten til Bordeaux før kursen vendes innover i landet i retning Massif Central og Clermont-Ferrand. Puy-de-Dôme og Issoire er målbyer på etappe ni og ti - la oss håpe det skjer uten vulkansk aktivitet.

Melkesyre-garantist

Bastille-dagen 14. juli blir en avgjørende etappe. Rytterne avslutter opp Grand Colombier, en stigning som garantert vil svi i beina på rytterne. Det blir ingen tid til å hvile for sammenlagtkanonene, for allerede den påfølgende dagen er det avslutning i Morzine. Den 15. etappen ser fryktinngytende ut. Start i Les Gets og avslutning i Saint-Gervais Mont Blanc er en melkesyre-garantist.

Etter en velfortjent hviledag venter nye, strevsomme dager i grenseområdet til Italia. Courchevel, stedet hvor det var verdenscupavsluning i alpint, er målby på etappe 17. Det blir muligheter for å smake Bourg-en-Bresse-kyllingen dagen derpå, før turen går videre inn i Jura-departementet og til Vogesene. Tour de France-vinneren kan strekke hendene i været i Markstein, som er målby for den nest siste etappen. Som vanlig avsluttes treukersrittet i Paris og paradegaten Champs-Élysées.

– I sommer var det kanskje noen som savnet flere etapper som passet spurtsterke ryttere. Det får vi til neste år. Det vil nok bli spenning i teten helt til siste slutt, fortsetter Kaggestad.

Skal opp Tourmalet

Kvinnenes Tour de France starter samme dag i Clermont-Ferrand. Rytterne sykler på kryss og tvers av Auvergne-Rhône-Alpes- og Occitaine-regionen de første dagene. Den nest siste etappen, etappe 7, kan bli av det spektakulære slaget. Da skal kvinnene forsere Tourmalet. Touren avsluttes i Pau den 30. juli.

– For kvinnenes del blir det mer kuppert terreng enn i sommer. I tillegg skal de ut i en knallhard fjelletappe, når de skal opp beryktede Tourmalet over 2100 meter over havet. Det kommer til å bli veldig tøft, sier Kaggestad avslutningsvis.