Slik ble han best i verden: – Var meganervøs

BLE HYLLET: Over 25.000 mennesker skal ha vært på plass da Jonas Vingegaard steg ut på rådhusballkongen i København og ble hyllet av sine landsmenn etter Tour de France-seieren. Foto: THOMAS SJOERUP

Treningskameraten overbeviste sjefen om å gi Jonas Vingegaard sjansen. Syv år senere var dansken best i verden.

– Takk for at du turte å drømme. Hele Danmark er stolt av deg, sa næringsministeren i takketalen.

De hadde fått en ny helt. Landet «uten bakker» hadde fostret frem et klatremonster som gjennom en tre uker lang maktdemonstrasjon knakk den tidligere tilsynelatende «umenneskelige» sloveneren Tadej Pogačar.

På rådhusbalkongen i København sto helten i gult med utslåtte armer og tok imot hyllesten fra sine landsmenn.

Med frie tøyler i verdens største sykkelritt var han til slutt overlegen, men underveis i maktdemonstrasjonen viste han også nåde.

Da den slovenske rivalen desperat forsøkte å knekke ham på den siste fjelletappen, lot Vingegaard være å gripe sjansen da Pogačar gikk i bakken. En forslått gigant ble rundt svingen møtt av sin overmann som satt og ventet.

Håndtrykket mellom de to rivalene gjorde respekten hos folket enorm for den danske gentleman.

EN NY HELT: I en av verdens største sykkelbyer, København, ble Jonas Vingegaard sommeren 2022 tatt imot som danskenes nye sykkelhelt. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN

«En ekte sportsmann» kalte næringsminister Simon Kollerup sammenlagtvinneren i Tour de France, Jonas Vingegaard, i takketalen denne sommerdagen.



Veien mot dagen i Tour de France hvor han sjokkerte en hel sykkelverden og fjernet all tvil om han hadde det som skulle til for å bli aller best, har vært lang. Den en gang «meganervøse» unggutten, har møtt mye motgang, men gang på gang har han reist seg og tråkket videre.

TV 2 har snakket med mannen som tok han under sine vinger i 2016 og ga han en avgjørende sjanse. Sammen la de en plan som for Vingegaard innebar år på fiskemottak.

Så satte «den meganervøse» unggutten en oppsiktsvekkende rekord på en mobil-applikasjon som bragte interesse. Rå prestasjoner, et stygt velt på en lagkamerat og tilfeldigheter ga muligheter. Til slutt kunne ingenting stanse 26-åringen.

Når hjulene tråkkes i gang i Bilbao om to uker, er det den tidligere utfordreren som er mannen alle skal slå.

Kan han gjenta bragden?

– Både jeg og vi tror på at jeg kan vinne touren igjen, sier Vingegaard til TV 2.



ENDELIG: Jonas Vingegaards klatretur til toppen i internasjonal sykkel har vært lang og kronglete, men til slutt kunne ingen stoppe dansken. Foto: Johnny Pedersen

– En av tidenes etapper

Han var allerede en dansk favoritt og en av sykkelsportens største, men det han gjorde opp Col du Granon på 11. etappe under fjorårets Tour de France, tok det hele til nye høyder.

På rått og brutalt vis gjorde han «det umulige» mulig. Vingegaard knakk Pogačar og tråkket seg inn i gul trøye.

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes glemmer ikke sommerdagen i Frankrike da dansken sjokkerte.

SENSASJONELL ETAPPE: Jonas Vingegaard feirer seieren etter maktdemonstrasjonen opp Col du Granon i 2022. Foto: Daniel Cole

– Vi trodde nesten ikke våre egne øyne, sier Drivenes, og forklarer:

– Etter brosteinsetappen i fjor, snakket vi om at Touren var avgjort og at Pogačar så uslåelig ut. Det var helt spinnvilt å se hvordan Jumbo-Visma, med langt til mål, svidde av alt de hadde før Primož Roglič og Vingegaard angrep Pogačar annen hver gang. Jumbo-Visma visste de måtte gjøre noe ekstraordinært for å ta sin rival, og de klarte til slutt å knekke ham.

Maktdemonstrasjonen ble gjennomført kun få kilometer etter at den slovenske sykkelgiganten tilsynelatende understreket egen styrke og kontroll ved å ta seg tid til å showe foran kamera.

MAKTSKIFTE Tadej Pogačar henger over styret etter å for første gang siden han steg opp på sykkeltronen, blitt knust. Fra da var han som skulle jakte den gule trøya. Foto: Christian Hartmann

Det var ingen svakhetstegn å se, men 11 kilometer etter at han showet for kamera, hang han over styret og innså den brutale realiteten: Den gule trøya tilhørte nå Vingegaard og det krevde noe ekstraordinært å ta den fra ham.

– Det er en av tidenes etapper i Tour de France, sier Drivenes.



Se video av øyeblikket mellom de to sykkelgigantene TV 2s kommentatorer mener var årets idrettsøyeblikk i fjor:

Ble overtalt

I historien om Vingegaard og hans vei til toppen spiller hans tidligere sjef Christian Andersen en viktig rolle.

For i 2016 så de færreste at den spede lysluggen hadde det som skulle til for å bli verdens beste sammenlagtrytter. Men gode prestasjoner og en overbevisende treningskamerat overtalte Andersen til å gi Vingegaard sjansen.

– Vi hadde en av hans treningskamerater på laget. Han gikk god for ham og sa at han var fysisk sterk. De trente en del sammen og han synes at han var spennende, sier Andersen.

Vingegaards treningskamerat, som overtalte Andersen til å følge med på den kommende Tour de France-vinneren, var Jesper Odgaard Nielsen. Resultatene som fulgte fra Vingegaard overbeviste Andersen om at det var en mann å signere til ColoQuick CULT.

OVERBEVISTE: Jonas Vingegaard fotografert i sine hjemtrakter, ved Sallingsund i Danmark. I 2016 overbeviste han nok til å få en sjanse som skulle vise seg å bli svært viktig for hans karriere. Foto: Bo Amstrup

Inn kom en stille, ydymk og omgjengelig ung mann med et enormt potensial. At potensialet var så stort, vil ikke Andersen skryte på seg at han forsto.

– Vi tenkte ikke på at det var en kommende Tour de France-vinner vi hentet. Vi kunne se at han var spennende og at han hadde vist noe ut ifra sin størrelse. Han hadde bevist også på flate veier. Det ga oss gode forhåpninger, sier han.

Årene på fiskemottak

I det danske laget med Andersen som sjef fant den daværende 19 år gamle syklisten seg godt til rette og leverte med tiden sterke resultater.

Den gang var det langt frem til det tidvis glamorøse livet han nå lever. At Vingegaard fikk seg jobb på fiskemottak ved siden av syklingen og jobbet der helt frem til 2018, er for lengst kjent.

– Jeg hjalp dem som skar fisken ut med å klargjøre den før de skulle pakke den i etterkant. Det var tidlig om morgenen, og så skulle jeg trene etterpå. Det var tunge dager, men det var artig. Jeg synes det var hyggelig, sa Vingegaard til TV 2 i 2021.

Det var sportsdirektør Andersen som hjalp rytteren å få jobben på fiskemottaket. Til TV 2 forteller han at det ikke i hovedsak handlet om å tjene mer penger.

– Det var for å gi han et system og en struktur i hverdagen. Det var hele årsaken til det. Vi ville at han skulle ut og få noe annet innhold i hverdagen, så han kunne bli enda bedre på veien. For oss handlet det om å få lagt den rette veien for han, sier Andersen som nå er assisterende sportsdirektør i norsk-danske Uno-X.

REKORD: På en treningssamling satte Jonas Vingegaard bestetid opp stigningen Coll de Rates. Det åpnet øynene til flere for klatreegenskapene til dansken. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Rekorden bragte interesse

Selv om han kombinerte sykkelsatsingen med jobben på fiskemottaket, tok han store steg som syklist og leverte flere sterke prestasjoner som ga håp om en potensiell stor proffkarriere.

Nivået i bakkene var skyhøyt, men for mannen som veide under 60 kilo, var det fortsatt usikkert om han kunne nå det samme nivået der vinden tar kraftigere og tyngre konkurrenter naturlig har en fordel. Men Vingegaard tok steg også på flatene og imponerte stort.

Forventningene begynte å bli stadig større, men så veltet han ut på den fjerde etappen av Tour des Fjords i Sandnes og brakk lårbeinet. I mai var 2017-sesongen over.

Vingegaard var klar på at han skulle tilbake, og etter en lang opptrening fikk han for første gang sykkelverden til å sperre opp øynene.

Opp den kjente stigningen Coll de Rates i Alicante slo han på treningsleir Tejay van Garderen sin Strava-rekord. Da ringte Andersen til Jumbo-Vismas sportsdirektør, Griescha Niermann.

Tiden talte for seg. Her snakket de om et talent utenom det vanlige.

Han endte til slutt hos det nederlandske profflaget. Da kontrakten var signert sluttet han på fiskemottaket. Nå skulle karrieren for alvor skyte fart.

FAMILIEFAR: Jonas Vingegaard sammen med sin samboer Trine Marie Hansen og deres datter Frida. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Tilfeldighetene som ga muligheten

I 2021 syklet han for første gang Tour de France. Til Frankrike kom dansken med klare instruksjoner om å hjelpe sammenlagtrytter Roglič.

Det viste seg raskt å bli mer komplisert enn først antatt.

Sloveneren veltet ut på tredje etappe. Da måtte Vingegaard vente på sin kaptein.

To dager senere leverte dansken en kruttsterk tempoetappe og kom i mål før sin lagkamerat, men også Roglič syklet godt og det var fortsatt han som var lagets kaptein.

Skadene tvang til slutt Roglič til å bryte Touren. Da fikk dansken sjansen til å kjøre for egne muligheter.

På etappe 11. opp Mont Ventoux viste Vingegaard for første gang på den største scenen hva han faktisk er i stand til når bakkene blir som brattest.



Pogačar så seg nødt til å slippe hjulet til dansken. Sloveneren hadde vist svakhetstegn og Vingegaard hadde gitt en smakebit på hva vi hadde i vente.

I Paris etter 21. etapper var det igjen sloveneren som sto i gult og ble hyllet som vinner. Ved hans side, og nærmest i sammendraget, sto Vingegaard.

Dermed ble det for Jumbo-Visma naturlig å gå inn i Touren som fulgte året etter med to kapteiner. Denne gang trengte ikke Vingegaard å vente på Roglič. Det tidligere maktforholdet ble etter hvert snudd og nå var det han som hjalp dansken til seieren han selv aldri har lykkes med å ta.

FIKK KONTROLL: Jonas Vingegaard slet tidligere med at han ble veldig nervøs før ritt. Med tiden har han fått mer kontroll på nervene. Foto: Bo Amstrup

– Meganervøs

Andersen, hans tidligere sjef, bor like i nærheten av Vingegaard og de to har beholdt kontakten etter at han tok steget videre til større lag og oppgaver.

– Har suksessen endret ham?

– Overhodet ikke. Jonas er Jonas. Men det er klart at ting rundt ham har endret seg. Det gjør at han må gjøre ting litt annerledes, svarer han.

For Andersen har det vært en glede å følge både den personlige utviklingen til Vingegaard og hvordan han har tatt steg som rytter.

– Det er deilig. Jeg husker hvor meganervøs han var da han kjørte World Tour i Polen rundt. Han var så nervøs. Nå er han rolig og blir bedre og bedre til å håndtere favorittrollen. Det har vært fantastisk, og det har vært en personlig utvikling for ham, sier han.

– Hva mener du det er med han som har gjort han best i verden?

– Han er en fighter. Jonas var veldig liten og hadde det tyngre enn mange, men da kroppen begynte å respondere fikk han en boost, svarer Andersen.

Han trekker frem skaden i Norge i 2017, da han brakk lårbeinet i Sandnes, som et eksempel på noe hvor dansken har måttet kjempe seg tilbake. Andersen kaller det en «hard nøtt» å komme tilbake fra.

– Tror du han forsvarer fjorårets Tour de France-seier?

– Ja, det gjør jeg. All den motgangen han hadde tidlig i karrieren og underveis, har gjort han ekstra sterk. Som regel hvis du kommer gjennom motgangen blir du sterkere på den andre siden, svarer Andersen.

GODT SAMARBEID: Primoz Roglič og Jonas Vingegaard hånd i hånd på avslutningsetappen av Critérium du Dauphin i 2022. Til årets Tour de France kommer dansken uten sin gode lagkamerat. Foto: MARCO BERTORELLO

– Tror vi kan vinne



Til årets Tour de France kommer Vingegaards Jumbo-Visma uten Primoz Roglič, som ble svært viktig for dansken under fjorårets ritt.

– Det var denne dynamikken mellom de to på etappen til Col du Granon som spilte ut Pogačar og knakk sloveneren, sier eksperten.



Det betyr absolutt ikke at dansken kommer til Touren uten et slagkraftig lag rundt seg.

I FORM: Jonas Vingegaard var overlegen i årets Criterium du Dauphiné. Dansken er utvilsomt i rute til årets store høydepunkt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Selv uten Roglič mener Drivenes at det er liten tvil om at Jumbo-Visma er vesentlig sterkere enn UAE.

– Det er så mye hestekrefter og klatrestyrke i det laget. Det er mulig jeg ville hatt med enda en klatrer på det laget. Kuss og Kelderman er de som er tiltenkt roller i de lengste fjellene, men Dylan Van Baarle, Wout Van Aert, Tiesj Benoot og Cristophe Laporte har alle vist at de klatrer ganske godt de også. De kan riktignok bli litt sårbare på noen av de tøffeste etappene dersom enten Kuss eller Kelderman velter ut, sier eksperten.

NY TRIUMF?: Jonas Vingegaard og Tadej Pogačar er de to største favorittene før årets Tour de France. Dansken håper naturligvis å igjen knekke sloveneren og motta samme hyllest på torget i København. Foto: RITZAU SCANPIX

Alt ligger til rette for en ny spektakulær utgave av verdens største sykkelritt. Vingegaard og Pogačar er ventet å innta hovedrollene.

1. juli ruller de ut fra Bilbao. Da er det den danske helten som med nebb og klær skal stå imot Pogačars forsøke på å knekke ham.