Skjebnevalg: – Hårfint

Onsdag kommer en ny mulighet for spurterne i Tour de France-feltet.

Spørsmålet er hvem Uno-X skal gå for i spurten av veteranen Alexander Kristoff og stjerneskuddet Søren Wærenskjold.

– Det har vært små detaljer, sånn som i den siste spurten som ikke lyktes. De andre kom bakfra i veldig stor fart. Det er hårfint, og det er lett å si i etterkant at vi skulle gått for den andre. Så langt har vi valgt Alex, og det er hårfint, sier sportsdirektør Gabriel Rasch til TV 2.

Etter at Kristoff var førstevalget på de tre første spurtetappene, var det Wærenskjold som i utgangspunktet fikk muligheten på den fjerde muligheten. Mandalitten var aldri med i seierskampen, og det var Rasmus Fossum Tiller som spurtet om en topplassering for Uno-X.

– Det blir den eneste sjansen (for spurterne) denne uken, så kommer det to sjanser til med Champs-Élysées og én til. Sånn sett er det en veldig viktig dag for oss. Vi får prøve å få det til, og så satser vi på å ha litt stang inn, sier Alexander Kristoff til TV 2.

Liker å være opptrekker

Uno-X-gjengen vil bruke tirsdagskvelden til å studere etappen.

– Det hadde vært gøy å spurte, så får vi se. Vi skal snakke sammen og finne ut av hva vi tror er best, sier Wærenskjold til TV 2.

– Du har så lyst til å spurte, du?



– Jeg har lyst, men jeg vet hvordan det føles på start når man skal spurte selv. Jeg liker litt rollen som opptrekker også, for jeg føler at jeg posisjonerer meg bedre. Du har litt lavere skuldre, mens jeg er mer engstelig for å gjøre feil når jeg skal spurte selv. Vi får se, sier han.

Spanias første Tour-seier på 99 etapper

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen er spent på Wærenskjold.

– På et tidspunkt hadde det vært veldig gøy å se hva Søren kan klare. Det er flere der som kan hjelpe ham i et opptrekk, så det blir spennende. Det er kanskje sportsdirektørene som til sjuende og sist bestemmer, sier Lauritzen på TV 2s Tour de France-sending.

Gode bein

Både Kristoff og Wærenskjold kom trygt gjennom etappen. Kristoff imponerte med å sitte lenge som en del av hovedfeltet.

– Jeg hadde ganske greie bein i dag, så jeg vet hvordan jeg skal kjøre drag på hviledagen, så jeg kom meg fint gjennom og tok det rolig fra siste bakken og inn. Jeg er glad for at jeg ikke satt i den siste gruppen, sier Kristoff.

Wærenskjold kom i mål 13 minutter etter Kristoff.

– Det kjentes veldig bra ut, så i starten var det bare å fokusere på ikke å gå for mye over grensen, for da får man det litt når det er så varmt. Jeg følte meg egentlig bra etterpå, så jeg tenkte at jeg kunne vært med i gruppen foran, men det er lett å si i ettertid. Jeg tror jeg kom gjennom på best mulig måte, sier Søren Wærenskjold.

– Vi hørte ganske lenge at vi var 10-15 minutter bak resten, og at tidsfristen var nesten 40 minutter i dag. Vi tok det rolig de siste 40 kilometerne da vi hørte at vi var 25-30 minutter etter. Det gikk fint, sier 23-åringen fra Mandal.