Skadetrøbbel for tvillingene: Kneoperasjoner og betennelse på hjertet

Mest alvorlig er det for Anders Halland Johannessen, som forteller at han nylig ble diagnostisert med en betennelse på hjertet - etter all sannsynlighet etter koronainfeksjon. Det betyr ingen trening de neste ukene og månedene.

Når han først er satt på sidelinjen, vil han benytte anledningen til å gjennomføre en mindre operasjon på et kne som har plaget ham over tid.

Tvillingbror Tobias, som tidvis har briljert denne sesongen etter at han vant Tour de l'Avenir («Ungdommens Tour de France») i fjor, gjennomgikk nylig også en kneoperasjon - noe han også gjorde for et par år siden.

Han har ikke konkurrert siden første halvdel av august og er etter alle solemerker ferdig for sesongen.

Mistet VM: – Jeg har slitt lenge med kneet

For begge to handler kneoperasjonene om å fjerne en fettpute under kneskålen.

Den har gitt begge to smerter i varierende grad de siste årene, og Tobias gjorde en lignende operasjon (men da for å fjerne deler av fettputen på utsiden av kneet) for noen år siden.

– Jeg har slitt lenge med kneet. Det er litt vondt, spesielt når jeg står og sykler, sier han, før han forteller om selve operasjonen:

– Det er veldig fort gjort. Legen åpner kneet, fjerner fettputa og syr igjen. Det er gjort på en time.

SUKSESS: Tobias Halland Johannessen hadde en oppsiktsvekkende første proffsesong før knesmertene satte en stopper i august. Her fra Critérium du Dauphiné, hvor han ble nummer ti sammenlagt og vant ungdomskonkurransen. Foto: MARCO BERTORELLO

23-åringen kunne gå igjen én uke etter operasjonen, og kunne etter tre uker begynne å trene systematisk igjen på sykkelen. Nå kjenner han ingen smerte når han sykler.

Skaden gjorde det umulig å trene etter Arctic Race i august, og Uno-X-rytteren gikk derfor også glipp av det nylig avsluttede verdensmesterskapet i Australia.

– Det var kjipt. Jeg skulle gjerne ha vært der. Planen var lenge at VM var noe jeg kunne satse mot, men det ble altså ingenting av, sier han.

Operasjon og hjertebetennelse

Tvillingbror Anders fikk deler av vårsesongen forstyrret på grunn av samme skade, og han vil nå gjøre samme angrep som broren i løpet av høsten.

Mer alvorlig fikk han nylig diagnosen myokarditt, en betennelse på hjertemuskelen som en rekke utholdenhetsutøvere har fått påvist de siste årene etter koronainfeksjon.

– Jeg fikk korona i Tour of Norway i mai. Jeg fikk trent det jeg skulle i etterkant, men jeg har aldri klart å restituere skikkelig etter det. Hver gang jeg har trent hardt to dager på rad, så har jeg følt meg elendig på dag to. Jeg har gått og ventet på at det skulle løsne, men det skjedde aldri, forteller han.

OPP OG NED: Anders Halland Johannessen har hatt en skade - og sykdomsplaget første proffsesong, men viste tegn på klasse tidlig i september med 3.plass på første etappe i Tour of Britain. Foto: Uno X.

Han beskriver betennelsen som «mild» og sier at han ikke har andre symptomer enn de han får ved trening og konkurranse. Beskjeden fra legene er imidlertid absolutt ingen trening før de såkalte troponin-verdiene begynner å synke.

Det kan ta flere måneder, men håpet er å muligens kunne begynne opptreningen igjen i desember. Da vil han i så fall kunne rekke å bygge seg opp et visst grunnlag før 2023-sesongen.

– Dette har vært en tøff sesong. Det positive, selv om jeg har slitt mye, er at jeg har fått bra støtte av laget. Når du får ting som dette, setter du pris på alle som jobber i Uno-X, alle leger og de rundt laget. På den måten har vært greit å være proff i år! Så skulle jeg gjerne ha kjørt noen løp også, da, når jeg er proff. Men jeg har i alle fall fått vist glimt av hva som bor i meg. At jeg har noe her å gjøre. Så jeg er mer og mer motivert for et langt liv i sykkelsporten, sier han.