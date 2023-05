Skaarseth allerede tilbake på sykkelen etter marerittvelten - slipper ny operasjon

24. mars krasjet Uno-X-rytteren stygt i E3 Classic i Belgia.

Et komplisert brudd i leggbeinet var resultatet. Operasjonen i Belgia måtte kanskje etterfølges av en ny operasjon i Norge, og frykten var at hele sesongen kunne ryke.

POSITIV: Anders Skaarseth må fortsett gå med krykker, men har allerede begynt å sykle innendørs igjen. Foto: Marit Hommedal / NTB

5. mai, nøyaktig seks uker senere, var han allerede tilbake på rulla.

– Jeg sendte en video til Jens Haugland (sykkelsjef i Uno-X) av at jeg prøvde meg på rulla. Han ringte meg på sekundet! Han var overrasket, men selvsagt veldig positiv til det, sier 28-åringen.

– Touren mer eller mindre utelukket

Den gode nyheten er at Skaarseth slipper en ny operasjon, ikke har smerter i beinet, og allerede har begynt å øyne et comeback på sensommeren eller tidlig høst.

Den dårlige nyheten er at Tour de France etter alle solemerker kommer akkurat litt for tidlig.

Det er en nedtur både for ham selv og laget, hvor han var tiltenkt en nøkkelrolle rundt Alexander Kristoff i sin funksjon som såkalt «road captain».

– Det er mange fine ritt utover høsten, så målet er å rekke noen av dem. Men Touren tror jeg er mer eller mindre utelukket. Én ting er å rekke 1. juli, men man må også ha noe der å gjøre. Det hadde vært litt vel mye gambling og risiko, forteller han.

Unngår ny operasjon

Enn så lenge er det kun sykling innendørs som er aktuelt, og for øyeblikket er det økter på mellom 30-60 minutter som står på menyen.

– Det er veldig befriende for en syklist å kunne sykle igjen. Jeg kan begynne å sette meg mål igjen, og så er det jo noe med den mentale biten også. Man føler at det skjer noe og at man er på bedringens vei. Samtidig så må jeg prøve å være tålmodig og tenke at jeg har god tid. Enn så lenge så går det veldig bra, sier Skaarseth.

PÅ BEDRINGENS VEI: Skaarseth er enn så lenge ikke bekymret for at skaden skal gi varige mèn. Foto: privat.

I april sa Uno-X-rytteren at legene i Norge «ikke var superfornøyde» med det de så på bildene de fikk fra Belgia etter den første operasjonen.

– Det kan hende at det ligger an til en ny operasjon. Det er litt vel stor vinkel mellom leggbeina, sa han da.

Det slipper han.

– Det er egentlig et godt spørsmål hvorfor jeg ikke trenger en ny operasjon, men jeg forstod det slik at det ikke var noen garanti for at en operasjon hadde gjort det bedre. Det er også en risiko for infeksjon og så videre med operasjoner. Forhåpentligvis gror det fint sammen etter hvert, sier han.

Uno-X-sjef Haugland hyller det medisinske teamet på laget, som ledes av britiske Rory Nolan, og sier at Skaarseth har gjort en «meget god jobb selv».

– Han har vært både dedikert og positiv siden det skjedde. Jeg er litt overrasket over å se så rask fremgang, men samtidig forberedt på at det kan komme tilbakeslag. Men jeg har tro på at vi jobber med de riktige tingene. Det er en klok toppidrettsutøver vi har med å gjøre, sier Haugland.