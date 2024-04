Sjokkerer: – Hva spiser de?

Se Liège–Bastogne–Liège, søndag kl. 13.30 på TV 2 Play.

– Vi gikk «all in» på at det skulle bli dårlig vær. Folk lo, og så dumt på oss, men det lønnet seg til slutt.

Det sier Tobias Halland Johannessen (24). Uno-X-rytteren kom på sjetteplass under onsdagens La Flèche Wallonne.

EKTE TØFFING: Det siste Tobias Halland Johannessen vil være, er en pingle. Her fra Artic Race i 2023. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Alle andre sykkellag hadde en eller flere ryttere som måtte bryte, men på Uno-X fullførte alle.

– Jeg har sagt at det er en ulempe å bo i Norge. På onsdag viste de at det er en fordel. Da måtte jeg legge meg flat, sier teamsjef Thor Hushovd.



Kun 44 av 175 ryttere fullførte onsdagens La Flèche Wallonne. Det norske lagets prestasjon førte til reaksjoner på X.

This was the dessert today 🥶 pic.twitter.com/QuHhw1xdoZ — Anders H. Johannessen (@AndersHJohanne2) April 17, 2024

– Det måtte vi bare ha. Det var jo så varmt, sier Johannessen om isen, mens han gliser.

Det er ikke bare den bruddkåte belgieren, Thomas De Gendt, som er imponert over de norske vikingene.

I den belgiske avisen Sudinfo skriver de:

– Etter at over 100 syklister måtte bryte rittet, på grunn av de ekstreme værforholdene. Så velger de norske rytterne på UNO-X å spise is!

FINVÆRSSYKLIST: Treningsleirer på Mallorca hjelper lite når dette er realiteten. Foto: Jasper Jacobs / AFP / NTB

Ble ledd av

Tromsøværingen Andreas Leknessund (24) trivdes med de krevende forholdene.

– Jeg synes det var gøy å sykle på onsdag, vi var godt forberedt både mentalt og med bekledning, sier Leknessund.

TROSSET REGNET: Det var mye publikum langs veien. De smarteste hadde med seg paraplyen. Foto: Jasper Jacobs / AFP / NTB

Han forteller at de startet rittet med varmere klær enn konkurrentene, siden værmeldingen viste at selv om det var fint på formiddagen, skulle det bli verre utover dagen.

– Folk så dumt på oss i starten, da vi satt og svettet i solsteiken, med masse klær på, sier Leknessund.

– Så det var et taktisk grep å starte med mye klær?

DRITTVÆR: Ikke dårlig bildekvalitet, bare sidelengs hagl. Foto: TV 2 Play

– Ja, eller vi hadde sjekket værmeldingen, og så orket vi ikke å bli kalde, svarer Leknessund.

Etter to timer kom været Uno-X hadde forberedt seg på.

– Jeg ble litt overrasket da jeg snudde meg, og så hvor lite feltet hadde blitt. Det var veldig mange som brøyt veldig fort, sier Leknessund.

Ville scener

Enkelte fikk det verre enn andre.

DANSK DYNAMITT: Mattias Skjelmose, her i dansk mestertrøye. Onsdagens episode skulle han gjerne vært foruten. Foto: Daniel Cole / AP / NTB

Danske Mattias Skjelmose (23) ble så kald at han ikke klarte å styre sin egen kropp.

– Jeg frøs helt inn til knoklene. Det er det mest ubehagelige jeg noen gang har opplevd, sier han på et pressetreff, på torsdag, ifølge danske BT.

Han skalv så mye at han trengte hjelp for å komme seg av sykkelen.

– Det var heftige bilder. Det var bra han stoppet, sier Leknessund, om videoen av Skjelmose.

– Fotball er flaut å se på

Etter onsdagens prestasjon, har Uno-X nå et rykte å forsvare.

– Vi har ikke gjort det enklere for oss selv. Når vi velger å spise is etter et ritt som det her, sier Johannessen.

PINGLE?: Neymar (32) får ofte kritikk for å filme, og kaste seg. Tobias Halland Johannessen synes det er pinlig. Foto: Laurent Gillieron / AP / NTB

Det å være tøff og modig er uansett verdier Johannessen kan like.

– I fotball er det fordel å være pingle. Det er flaut å se på, men i sykkelsporten er det ingen som tjener noe på å være skadet, eller å bli liggende, sier Johannessen

På søndag skal de ut på den belgiske landeveien igjen. Da er det Liège–Bastogne–Liège.

SUVEREN: Belgiske Remco Evenepoel (24) har vunnet Liège-Bastogne-Liège de siste to årene. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

– Topp fem får bli målet. Det er offensivt, men det må vi tørre å være, sier Leknessund.

Foreløpig er det meldt litt regn, men ikke i nærheten av scenene vi fikk se på onsdagens La Flèche Wallonne.

– Vi blir ikke lei oss hvis det blir dårlig vær, sier Johannessen.