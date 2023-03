Da Alexander Kristoff og hans lagkamerater syklet frem til startrampen på lagtempoen i Paris-Nice, var det mange som sperret opp øynene.

– De ser ut som romvesen, meldte en.

– Jeg synes ikke de er pene, var kommentaren fra en annen.

Før vi endelig fant en som var positiv:

– Fantastisk, kom det fra en humørfylt franskmann bak gjerdene som skiller publikum og ryttere.

Eksperthjelp fra Formel 1

Den nye tempohjelmen er utviklet i samarbeid med hjelmsponsor Sweet Protection og ble benyttet første gang under Algarve Rundt for en en liten måned siden. Det har blitt brukt over ett år på å komme frem til det oppsiktsvekkende resultatet, og det har blitt innhentet eksperthjelp fra Formel 1 for å få den mest mulig aerodynamisk.



UFLAKS: Uno-X kunne ikke skylde på hjelmene etter den svake lagtempoen i Paris-Nice. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

U23-verdensmester Søren Wærenskjold har selv vært med på prosessen og han har vært i vindtunnel på Silverstone-banen i England.

– Vi startet med en 3D-printet hjelm. Så har vi testet noen forskjellige prototyper i vindtunnel før vi endte opp med denne. Jeg har testet en del hjelmer, men ingen som er så rask som denne, sier han.

Hemmeligheten ligger å minste luftmotstanden i en idrett der marginer avgjør.

– De to hullene som man ser i panna, er ikke for å få luftavkjøling. De fører luften i kanaler på utsiden av hjelmen, så den skyter fart ut - og rundt - skuldrene, slik at det blir mindre trykk. Det er viktig all den tid det er skulderpartiet som får mest vind på en tempo, forklarer Wærenskjold.

– Ikke hjelmens skyld

Mens Alexander Kristoff melder at de ser ut som en gjeng romfarere, er den temposterke 22-åringen fra Mandal klar på en ting:

– Jeg synes den er kul. Og om den ikke er den mest estetiske, så er den rask. Og det er tross alt det viktigste, sier han med et smil.

– Det fins de som ikke synes så bra om den nye typen hjelmer. Men jeg synes den er fancy. Vi ser ut som romfarere, sier Kristoff.

Uno-X-gjengen synes det er gøy med all oppmerksomheten den har gitt. På sosiale medier florerer det med kommentarer over hjelmen med navnet Redeemer V2i.

Det ble imidlertid ikke suksess på lagtempoen for Uno-X. Både Alexander Kristoff og Erik Resell punkterte på den første km av den drøye 3 mil lange etappen. Med bare fem mann igjen endte det norske profflaget nest sist.

– Jeg krasjet på tempoen i Algarve og her i Paris-Nice var vi uheldige. Men det var ikke hjelmen sin skyld. Vi kan ikke skylde på den, sier Wærenskjold.