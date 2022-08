Sender ikke juniorkvinnene til VM: – Det blir negativt og feil

INGEN FRA NORGE: Det norske flagget vil ikke være synlig under hverken tempoen eller fellesstarten for junior kvinner i sykkel-VM i Australia i september. Her fra kvinnenes juniorritt under sykkel-VM i Bergen i 2017. Foto: FTP.

Når sykkel-VM i Australia arrangeres fra 18. - 25. september, blir det uten kvinnenes juniorlandslag på start.

Norge stiller med lag i alle aldersklasser på herresiden og i eliteklassen på kvinnesiden, men for første gang siden 2014 vil forbundet altså ikke sende kvinner i juniorklassen.

– Vi går til mesterskap med ambisjoner, og våre ambisjoner er at utøverne skal kunne konkurrere om plasseringer blant de ti eller 15 beste. Det er ingen av juniorkvinnene som tidligere i år har vist at de har det nivået inne, sier sportssjef i forbundet, Hans Falk.

UENIG I KRITIKKEN: Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, er ikke enig i at det ikke satses nok på juniorjentene fordi de ikke sendes til VM - snarere tvert imot. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han forklarer at resultatene i EM tidligere i sommer (hvor beste norske plassering for juniorkvinnene var 21. plass på tempoen og 40. plass på fellesstarten), samt manglende toppresultater i andre utenlandske ritt, gjorde at forbundet ikke så nytten i å delta i et VM.

– Vil det være motiverende for jentene å delta uten prestasjonskrav? Det vil neppe bli en positiv opplevelse om man ikke har realistiske håp om å kunne hevde seg, forklarer Falk.

– De må få en følelse av at de blir satset på

Thea Thorsen, TV 2s sykkelekspert og tidligere landslagssyklist, er ikke imponert over argumentasjonen til forbundet.

KRITISK: Thea Thorsen representerte Norge i en rekke mesterskap i sin aktive karriere. Her fra tempoen under VM i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Jeg tenker at dette er feil. Det er ekstremt viktig for utviklingen at de signaliserer at de vil løfte kvinneidrett, kvinnesykling og rekruttering. Da blir det negativt og feil ikke å sende de til VM fordi de ikke oppfyller kravene. Mesterskap handler også om å få erfaring. Det å få lov til å delta og lære er viktig for å bygge et miljø, og å dra på mesterskap er med på å bygge en kultur og lagfølelse i kvinnesporten. De må få en følelse av at de blir satset på, sier hun.

– Hva tenker du om filosofien at man drar til mesterskap for å prestere, og ikke for å delta?

– Da tenker jeg at man starter i feil ende. Da må forbundet investere mer tid og penger i utviklingen av unge ryttere. Klubbene har en stor rolle å spille i rekrutteringen, men forbundet har ansvaret for å igangsette og lage en kultur for at jenter blir satset på. Om man sier at de ikke er gode nok, så starter man i feil ende. De må gi jentene en fullverdig rittkalender og spytte inn penger, sier Thorsen, og fortsetter:

– Juniorsykling er ingenting for jenter om man bare er i Norge. Man blir ikke god av det. De må sende rytterne utenlands, kanskje til mindre ritt, og vise at de satser på dem.

Mener jentene ikke blir satset på - forbundet uenig

Tone Hatteland Lima er sportsdirektør for Team Coop-Hitec Products, et lag som siden 2009 har vært Norges fremste på kvinnesiden.

Hun mener problemet ikke er nivået på rytterne, men snarere at de sykler for få ritt i utlandet.

– Landslagsledelsen har sendt juniorjentene på to internasjonale ritt gjennom hele sesongen, og til sammenligning har juniorguttene deltatt på syv internasjonale ritt. Med manglende deltakelse på store internasjonale ritt vil en aldri kunne få den nødvendige utviklingen for å kunne forstå taktikk, posisjonering i felt og utvikle en god sykkelforståelse. Det er ikke nivået hos jentene som er problemet, men prioriteringene hos forbundet med satsing på, eller rettere sagt mangel på satsing, på jentene, mener Hatteland Lima.

Det resonnementet er ikke Falk med på.

– Man på se på helheten av programmet til jentene og guttene. Ja, guttene har syklet flere store ritt i utlandet (såkalte Nations Cup-ritt, journ. anm.), men det er også flere slike ritt å velge i for guttene. I tillegg har jentene hatt mange flere treningssamlinger enn guttene. Når vi har sett at nivået ikke er så høyt på jentesiden, så har vi fokusert mer på treningssamlinger. Fokuset har vært på å trene og forbedre kapasiteten, sier Falk, og peker på at de for eksempel har sett større verdi i treningssamlinger for jentene enn å sende de til veldig tøffe etapperitt.

– Å delta i et VM for å få erfaring blir for dumt

Emma Johansson, TV 2-ekspert og en av sin generasjons mest meritterte syklister, ser begge sidene av diskusjonen.

– Å skulle delta i et VM kun for å få erfaring blir for dumt. VM er det aller største man kan delta i. Det hadde sikkert vært enklere å sende et lag om VM var i Europa, for kostnaden er ganske stor når det er i Australia. Men jeg er samtidig helt enig i at programmet for jentene året gjennom må være like stort som programmet til guttene, sier hun.

Johansson peker på at det vil gi mer mening å sende fem-seks jenter til Belgia i en uke for å sykle ritt, i stedet for å bruke tilsvarende sum på å sende én utøver til VM i Australia.

Det er Falk enig i.

– For pengene det koster å sende en utøver til Australia, kan man få flere jenter på en treningssamling eller til et etapperitt. Vår vurdering er at de får mer ut av det, sier han.

Johansson er imidlertid klar på at forbundet må knekke koden på kvinnesiden, hvor resultatene i flere år ikke har vært på høyde med herresiden.

– Det er helt klart noe forbundet får til på herresiden som de ikke får til på kvinnesiden. Og jentene må få lov til å sykle ritt. Damesykling vokser helt enormt akkurat nå, så det finnes en lys fremtid om man velger og lykkes med å satse, sier hun.