– Saken er god, men man blir ikke mer gira på dialog

Sykkel-VM. Tour de France. Arctic Race.

Det siste året har stadig flere sykkelritt blitt stoppet av demonstranter og aktivister. Det samme skjer i friidrett, fotball, tennis.

Med protestene som preget siste etappe av fjorårets Arctic Race frisk i minne, samt bevisstheten rundt av årets trasé er lagt i et terreng hvor miljødebatten har gått høylytt i det siste, er Arctic Race-arrangøren forberedt på protester også i år.

– Vi forbereder oss på alt. Men vi kan ikke gjøre noe med det. Vi forbereder oss på en god dialog med politiet, som igjen har en god dialog tilbake til oss. Og vi følger de restriksjonene politiet sier vi må forberede oss ekstra på, sier rittsjef Knut-Eirik Dybdal.

VAKTE OPPSIKT: Flere demonstranter ble arrestert etter å ha hindret feltet på den siste etappen av Arctic Race i 2022. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det kan potensielt være farlig

Målgangen i Hammerfest på etappe 2, for eksempel, er ikke mange kilometerne unna Melkøya, hvor elektrifisering av gassanlegget er et hett tema.

– Vi mener at idrettsarrangementer må få lov til å være nettopp det: idrettsarrangementer. Og det er veldig viktig for oss at sikkerheten til utøverne blir ivaretatt. Jeg håper at alle som tenker at de kan bruke idretten til å demonstrere tenker på at idretten består av mennesker. Og da må vi passe på sikkerheten til alle. Vi forbereder oss på alt som kan skje, og jeg er veldig glad for at politiet gjør gode forberedelser. Det gjør de også her i Arctic Race, sier Dybdal.

Tidligere i år ble det kjent at Arctic Race i år vil bli verdens første sykkelritt med kun elektriske følgebiler.

– Vi holdt på å krasje

Tobias Halland Johannessen håper at det momentet kan være med på å bidra til at syklistene får sykle uhindret i fire dager i Finnmark.

– Man skal tenke seg litt om før man setter seg foran et sykkelritt. Bilene kommer fort, vi kommer fort. Så det kan potensielt være farlig. Heldigvis blir det ofte fanget opp før vi kommer til det stedet, så det begrenser ofte hvor farlig det blir, sier Uno-X-profilen, og fortsetter:

– Men det var litt «sketchy» i VM, faktisk. Det stod fortsatt biler i veien når vi fikk klarsignal til å sykle igjen. Vi holdt på å krasje ordentlig. Jeg tror det hadde vært kjedelig for de som lå i veien om en rytter hadde gått gjennom bakruta og skadet seg ordentlig bare fordi noen skulle protestere litt.

Ingen kom til skade under verdensmesterskapet, men rittet ble stoppet i lengre tid da flere av aktivistene hadde limt seg fast i asfalten.

SKAL FORSVARE TITTELEN: Andreas Leknessund. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Regjerende Arctic Race-triumfator Andreas Leknessund frykter at demonstrasjonene kan virke mot sin hensikt.

– Man er jo enig i at det er en god sak, men når man limer seg fast i veien og spolerer VM… Man blir ikke mer gira på en dialog. Jeg skal ikke si om demontrasjonene er effektive eller ikke, men man blir ikke mer interessert i å høre på dem.