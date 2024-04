Sabotasjeforsøk: – Makan til drittsekk!

Paris-Roubaix

Mathieu van der Poel var overlegen over brosteinen i Paris-Roubaix.

60 kilometer fra mål tråkket han til og forlot resten av tetgruppen i støvet bak ham.

Lagkamerat Jasper Philipsen tok andreplassen, mens danske Mads Pedersen ble nummer tre. Søren Wærenskjold ble Norges beste med tiendeplass.

– Han har et helt annet nivå. Han viste i Flandern hvor sterk han er, han har vært helt rå hittil i år, enda råere han var i fjor, sier Rasmus Tiller om Van der Poel.



Men Mathieu van der Poels herjinger kunne vært stoppet 20 kilometer før mål.

For da nederlenderen var på vei over et av brosteinspartiene kunne man på TV-bildene se en tilskuer kaste en caps mot bakdekket hans.

Det fikk TV 2s kommentator Christian Paasche og ekspert Magnus Drivenes til å rase.

– Det er sjanseløst! Se på capsen! Makan til drittsekk, utbrøt Paasche.



– Om den setter seg i hjulet … Så er det jo livsfarlig, det er så dumt, Drivenes.

– Det er så sjanseløst dust. Jeg håper det er noen i nærheten som gir ham en ordentlig på trynet, er det lov å si? Spurte Paasche.

– Han forsøker omtrent å overfalle Mathieu van der Poel, det er hårreisende, var dommen til Drivenes.

Det er ikke første gang Mathieu van der Poel havner i dramatiske situasjoner: Les om skandalekvelden som endte med arrestasjon av stjernen.

Nordmenn reagerer på sabotasjeforsøket: – Synd for sporten

Uno-X-rytter Jonas Abrahamsen reagerer kraftig på sabotasjeforsøket til tilskueren.

TV 2 viser ham klippet etter målgang.

– Det er helt håpløst. Seieren kan bli ødelagt på grunn av de greiene der. Det er dårlig av publikum, man må respektere at han er et hakk over oss. Det er utrolig kjedelig at slike ting kan ødelegge et løp, det er ikke bra, sier Abrahamsen.

– Hva tror du er grunnen til at det stadig skjer hendelser rundt tilskuere og Mathieu van der Poel?



– Det er vel nesten sjalusi? Han er nederlandsk og det er sikkert noen som misliker at han er sterkere enn de andre. Det er skikkelig dårlig, sier Uno-X-profilen.

Lagkamerat Rasmus Tiller som lenge hang med i frontgruppen før han mistet kjedet,

– Det er bare kjempetrist. Det er synd at noen forsøker å ødelegge for en mester som ham. Han er bedre enn de andre, så jeg synes det er synd, jeg synes folk som gjør slikt kan holde seg hjemme. Jeg så det i Flandern også, da ble det kastet øl mot ham, det er synd for sporten, sier Rasmus Tiller.

OVERLEGEN: Mathieu van der Poel kom i mål tre minutter før neste rytter. Foto: BERNARD PAPON

Nordmenn yppet seg

Et brudd på på sju personer kom seg løs etter 20 kilometer, med i den gruppen av de to norske Per Strand Hagenes og Rasmus Tiller.

Bruddet ble etter hvert hentet inn og det etablerte seg en tetgruppe, hvor også Søren Wærenskjold befant seg.

Men da Mathieu van der Poel bestemte seg for å tråkke til 60 kilometer fra mål, var det hele avgjort på kort tid.

Verdensmesteren økte forspranget nesten for hver kilometer.

Ifølge Paris-Roubaix sine hjemmesider er det tidenes lengste soloangrep.

Nederlenderen holdt imponerende 47,8 kilometer i gjennomsnittsfart.

– Å sykle så fort i 260 kilometer ... 55,7 av kilometerne på brostein? Han er kongen av vårsesongen 2024, det er det ingen tvil om, sier Magnus Drivenes.

Mathieu van der Poel vant Paris-Roubaix også i fjor.