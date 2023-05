Leknessund fortsatt i rosa:

Sammenlagtleder Andreas Leknessund kom seg trygt i mål på torsdagens etappe i Giro d'Italia i Napoli.

Det betyr at 23-åringen kommer til å tangere legendariske Knut Knudsens norske rekord på tre dager i den rosa ledertrøyen på fredagens knalltøffe etappe til Gran Sasso d'Italia.

Tromsøværingen er 28 sekunder foran Remco Evenepoel i sammendraget.

BEDRE VÆR: Etter tungt regnvær på onsdagens etappe, skinte solen mer på Andrea Leknessund og resten av Giro d'Italia-feltet på etappen torsdag. Foto: Gian Mattia D'Alberto / AP

Leknessund tok den ikoniske sammenlagttrøyen etter andreplassen på tirsdagen etappe, ble han kun den andre nordmannen til å klare bragden. Knudsen var i rosa i 1975 (to dager) og 1981 (én dag).

– Det er spinnvilt. Helt vilt. Av en Tromsø-gutt, liksom. En rødhåret, likbleik gutt fra Tromsø. Det er helt sprøtt, sier Lars Holm til TV 2.

Holm er tidligere trener for Leknessund fra tiden på NTG Bærum, der han nå er sykkelsjef.

– Han er så langt unna prototypen på en syklist som du kan komme, men så er han bare et råskinn både fysisk og mentalt, sier han.

– Unikt potensial

Holm forteller at Leknessund hadde en enorm utvikling i løpet av de to første årene på NTG.

– Det fysiske potensialet er ganske unikt, rett og slett. Han har forutsetninger som er utenom det vanlige, mener Holm.



Han var hele tiden sikker på at Leknessund kunne bli skikkelig god.

HYLLES LEKNESSUND: Lars Holm, tidligere trener for Andreas Leknessund fra tromsøværingens tid på NTG Bærum. I dag er Lars Holm sportssjef for sykkel på skolen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Ulempen hans er jo at han var jo ikke noen syklist da han var 16 år. Da hadde han ikke syklet noe særlig ritt og hadde et ganske lavt ferdighetsnivå, sier Holm.

– Hvis du så på etappen tirsdag, så ser du også at han blir frakjørt på en del utforkjøringer, så han er fortsatt ikke teknisk veldig godt skolert. Han har mye å gå på ennå selv om han nå begynner å bli voksen og god, da, fortsetter Leknessunds eks-trener.



Mye å le av

Holm minnes tiden etter at Leknessund flyttet fra Tromsø til Bærum.

– Det var ikke noe skoleeksempel på hvordan du løser hybeltilværelsen. Han kom veldig mye for sent, dårlig forberedt, dårlig kledd. Ikke ifølge ham selv, selvfølgelig. For ham var det naturlig å sykle i kort-kort i oktober og påstå at det er ikke kaldt, sier Holm.

TRE DAGER I ROSA: Andreas Leknessund sykler sin tredje dag i den ikoniske sammenlagttrøyen på fredagens fjelletappe. Foto: Luca Bettini / AFP

– Så det var mye sånn. Det var mye rufs i starten med ham, men mye gøy og. Det er mye vi kunne le av etter hvert, sier Holm.



Det var danske Mads Pedersen som tok etappeseieren etter massespurt.

Giro d'Italia sendes på Eurosport og Disovery+.