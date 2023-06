Rystet etter knivangrep: – Tilfeldig at vi ikke var der

Da suverene Jonas Vingegaard tok seieren på torsdagens etappe i Critérium du Dauphiné, tok følelsene overhånd i seiersintervjuet.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for seieren, sa dansken, før han ble langt mer alvorlig.

– Men med hva som skjedde i Annecy betyr ikke sykling noe. Tankene mine går til de berørte familiene, fortsatte Vingegaard.

Så tok han til tårene og forlot intervjuet.

Knekker sammen og forlater intervjuet i tårer

Torsdag formiddag ble fire små barn og to voksne skadet etter et knivangrep på en lekeplass i en park i Annecy.

Angrepet kom tett på Vingegaard, for kona Trine Marie Hansen og datteren Frida befant seg i den franske byen samtidig.

– Det er dypt rystende, da vi akkurat nå oppholder oss i Annecy og er jevnlig på den samme lekeplassen, sier Hansen til danske BT.



LEKEPLASSEN: Det var på denne lekeplassen i Annecy at fire små barn og to voksne ble angrepet med kniv. Foto: Jean-Christophe Bott / AP

– Det var tilfeldig at vi ikke var der. Vi tenker ufattelig mye på de berørte barna og familiene, forteller Vingegaards kone.

Vingegaard skal ifølge BT ha snakket med Hansen på telefonen like etter målgang. Der skal kona ha fortalt om knivangrepet i Annecy. Kort tid etter stilte han opp i seiersintervjuet.

FAMILIEN VINGEGAARD: Jonas Vingegaard og familien feirer Tour de France-seieren i København etter fjorårets triumf. Foto: Mads Claus Rasmussen / AFP

Fjorårets Tour de France-vinner har vært i storform under årets Critérium du Dauphiné. Han tok seieren på lørdagens kongeetappe, og før avslutningsetappen søndag ledet han med 2.11 på Adam Yates.



– Jeg følte meg bra i dag, og jeg ønsket å gå for etappeseieren. Lagkameratene jobbet for meg i hele dag, og jeg er veldig glad for denne seieren. Jeg vil takke alle lagkameratene, sier Vingegaard.

Torstein Træen på Uno-X ble beste nordmann på åttendeplass på etappen. Det gjorde at han klatret til tiendeplass i sammendraget.

– Vingegaard vant aldri noe som gutterytter

Se siste etappe i Critérium du Dauphiné søndag fra klokken 13.40 på TV 2 Play.