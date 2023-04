Reagerer på dyster Pogacar-spådom

Sykkelfenomenet Tadej Pogacar veltet ut av søndagens Liège-Bastogne-Liège og pådro seg flere brudd i hånden.



– Det kan påvirke resten av karrieren, sa sykkellegenden Philippe Gilbert hos Eurosport, og siktet til Pogacar kan bli tvunget til å endre sittestilling på grunn av stivhet i hånden og følgene av det.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er overrasket over utspillet.

– Det er overdramatisk. Jeg ser poenget hans, men jeg oppfatter ikke at den skaden er så alvorlig. Det er ryttere som aldri kommer tilbake etter skade, men det er skader som er langt mer alvorlig enn dette, sier Kaggestad.

Medisinsk sjef i UAE Team Emirates, Adrian Rotunno, uttalte mandag at Pogacar trenger seks uker før han er tilbake for fullt.



– Bra timing

Kaggestad tror skaden kommer på et gunstig tidspunkt.

– Pogacar skulle uansett hatt en hvileperiode med grunntrening. Sånn sett var det veldig bra timing å bli skadet. Det er aldri gunstig å bli skadet, men nå er han lappet sammen, og jeg tipper at han allerede er på sykkelrullen, sier Kaggestad.

Pogacar skal sykle TV 2-sendte Tour de France, som starter i Bilbao lørdag 1. juli.

Etter å ha vunnet Touren sammenlagt i både 2020 og 2021, måtte han se seg slått av danske Jonas Vingegaard i fjor.

– Egentlig er det bra for ham å trappe ned, for i fjor var han litt heit da han kom inn i Tour de France. Han brukte litt for mye krefter og brente av litt for mye tidlig, så kanskje blir det litt mer konservativ holdning i inngangen i år, sier Kaggestad.

Utrolige bilder: Her hjelpes syklisten ut av hekken

– Jeg er heldig

Pogacar har selv lagt ut bilde med tommel opp.

– Shit happens, skriver sloveneren.



– Jeg er heldig som kun fikk brudd i håndleddet. Det var en vill krasj. Jeg ønsker god bedring til Mikkel Honoré, som fikk en hardere smell, skriver Pogacar videre på Instagram.



24-åringen takker for støtten etter velten. Samtidig kommer han med en beskjed til Remco Evenepoel etter at han gikk til topps i Liège-Bastogne-Liège.

– Gratulerer til Remco for seieren. Vår duell får vente til neste gang, skriver Pogacar.