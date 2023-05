Raser mot Russland-vending - antyder maktmisbruk

– Jeg er ikke overrasket, men skuffet.

Slik begynner sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes svaret sitt på hva han tenker om UCIs nye Russland-politikk.

I en intrikat pressemelding fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) onsdag ettermiddag, hvor det blir uttrykt stor støtte til Ukraina, går det nemlig frem at de nå åpner for at utøvere fra Russland og Belarus igjen kan delta i internasjonale mesterskap.

Det får Norges Cykleforbund (NCF) til å se rødt.

Det hører med til sjeldenheten av medlemsnasjoner velger å gå ut mot beslutningene til det internasjonale forbundet, men den norske sykkelpresidenten tar nå et kraftig oppgjør med UCI-presidenten og varsler at Norge vil ta formelt avstand fra beslutningen i brevs form.

– Utøver makt ved å tvinge gjennom enstemmighet

– Vi har lenge skjønt at det gikk denne veien, på grunn av koblingene mellom David Lappartient (UCI-president) og IOC. Vi fikk de samme dårlige vibbene under kongressen til Det europeiske sykkelforbundet (UEC) i Praha i mars. Det virker ikke som om UCI eller IOC har kommet noe lengre i å etablere tydelige retningslinjer for deltakelse. Det blir subjektivt, gjenstand for manipulering og vanskelig å følge opp i etterkant, sier Sørnes.

Franske Lappartient har vært president for UCI siden 2017.

«Koblingene mellom Lappartient og IOC», som Sørnes referer til, handler om at samme mann i fjor vår også ble valgt inn som nytt IOC-medlem.

– Det har lenge vært kjent innad i internasjonal sykkel at han ønsker å innta en sterkere rolle der på sikt, sier Sørnes, og fortsetter:

– Lappartient utøver makt ved å tvinge gjennom enstemmighet i UCI-styret rundt OL-spørsmål og spørsmålet om Russland og Belarus.



UCI har blitt forelagt kritikken mot Lappartient, men har ikke respondert på TV 2s henvendelse torsdag

Kan delta i VM og EM

Det danske sykkelforbundet har tidligere uttrykt at de støtter et forbud mot russisk deltakelse i sykkelsporten.



Nå går de nordiske nasjonene sammen for å uttrykke sin misnøye til UCI.

– Nordic Cycling (som består av ni nasjoner fra Norden og Baltikum, journ.anm.) sender nå et samlet brev der vi tar avstand fra beslutningen. Jeg har lenge kjent på, sammen med mine kolleger fra Nordic Cycling, at vi representerer en klart mindretall i akkurat denne saken, sier Sørnes.

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg hyller at det norske forbundet tar kampen.

– Jeg syns det er modig og positivt at de velger å ta denne kampen. Det at de åpent går ut mot sitt eget internasjonale særforbund på denne måten er ikke hverdagskost, men det er helt nødvendig at noen faktisk orker å stå opp for sine prinsipper og verdier. Vi ser en tendens nå til at norske særforbund tar større plass og ansvar i den internasjonale idrettspolitikken, og det mener jeg er en styrke for den norske idrettsbevegelsen, sier hun.

Russiske utøvere, som for eksempel den høyprofilerte sammenlagtrytteren Alexander Vlasov, har kunnet delta i ritt som Tour de France det siste året, men kun under nøytralt flagg, og kun for lag som ikke er russiske eller finansierte av russiske selskap.

Det nye er at utøverne fra og med 1. juni også kan delta i konkurranser som VM og EM som såkalte «neutral individual athletes», med forbehold som at de ikke må ha noen tilknytning til den russiske hæren, støtte krigen i Ukraina utad og så videre.

Beslutningen fra UCI er en eksplisitt aksept av IOCs beslutning i slutten av mars, hvor IOC anbefalte å åpne for russisk deltakelse i internasjonale konkurranser, med visse forbehold.

– Feigt

– Her ser vi et nytt eksempel på pekeleken blant de internasjonale idrettstoppene. IOC pekte på særforbundenes ønsker da de la frem sine anbefalinger for russisk deltakelse i mars. Nå peker UCI på IOC for å forsvare at de åpner opp for russisk og belarusisk deltakelse. Det er åpenbart mange som ønsker å få spesielt russiske utøvere tilbake igjen i manesjen, men ingen ønsker å gå i front for det. Jeg syns det er feigt, sier Finstad Berg.



Sørnes er ikke redd for å ta kampen, selv om det norske forbundet nå neppe blir mer populære på UCIs kontorer i Sveits.

– Jeg skal innrømme at det smerter, men samtidig er det faktisk god læring å oppleve å være i et klart mindretall på et tema og en problemstiling der vi nordmenn over lengre tid har vært krystallklare. Vi må ta innover oss at flertallet i UCI og IOC ikke ser dette på samme måte, men vi må som sagt bare stå fast på holdninger og grunnverdier, og kommunisere dette tydelig og ofte, sier Sørnes.