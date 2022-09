Raser mot radioforbud: – Det er «bullshit»

Etter at Remco Evenepoel hadde kommet alene i mål som ny verdensmester, oppsto det ganske absurde scener bak ham.

Det så ut til å være fire syklister som skulle gjøre opp om de siste to medaljene, men så roet tempoet seg kraftig ned. Etter hvert ble gruppen tatt igjen av to andre felt, og det ble massespurt.

Alexander Kristoff endte til de flestes store overraskelse opp med å kjempe om medalje, og endte som nummer seks.

De kaotiske tilstandene kan nok i stor grad skyldes at det i VM ikke er tillatt med kommunikasjonsutstyr som gjør at syklistene og støtteapparatet kan snakke sammen underveis.

Til vanlig brukes det radio, men i Australia under VM har utøverne nærmest måtte stole på seg.

Feltet sovner - blir ellevill spurt om medaljene

– Ingen informasjon i det hele tatt

Det reagerer Wout Van Aert kraftig på. Han kunne juble over at landsmann Evenepoel tok VM-gullet, men syns det var krevende uten kommunikasjon.

– Vi hadde ikke noen informasjon i det hele tatt. Han ene fant ut for noen minutter siden at Remco vant og at jeg spurtet for medalje. Jeg er ikke her for å klage, men uten radio er det «bullshit», raser Wout van Aert til TV 2.

– Vil du ha det i VM også?

– Selvfølgelig. Vi bruker det resten av året. Det handler om løpsinformasjon og ikke bare taktikk. Her må vi snakke til en liten bil i utkanten av veien. Det burde vært annerledes, sier han.

Overraskes av van der Poel-arrestasjon:–Sykeste jeg har hørt

Medalje kan ha røket

For Norges del kan mangel på radiokommunikasjon ha vært skjebnesvangert. En medalje til spurtsterke Kristoff hadde nok vært mer sannsynlig med radio.

– Slik det utviklet seg var det litt merkelig. Det var totalt uoversiktlig, og vanskelig å kommunisere. Vi hadde folk på sida som prøvde å gi beskjeder, men han visste ikke selv at han kjempet om pallplass, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen.

Støtteapparatet tror Kristoff fort kunne hatt bedre muligheter om de kunne kommunisert underveis. Rasmus Tiller lå nemlig lenge foran Kristoff, slik at de to kunne samarbeidet.

– Det kan hende. Han var innestengt, men han mente det selv at han kunne hatt en mulighet, sier sportssjef Kai Lexberg.

Han er klar på hva syns om den særegne VM-regelen.

– Når utøverne ikke vet hvor de kjører så bør det innføres. De bruker radio hele året, men ikke i de viktigste løpene i VM er tullete, tordner Lexberg.

MISFORNØYD: Kurt Asle Arvesen er fortvilet over VM-reglene. Foto: Berit Roald

Retter pekefinger mot toppene

Kollega Arvesen varsler alternative former for kommunikasjon om ikke UCI, Det internasjonale sykkelforbundet, snur.

– Hvis ikke det blir radio neste år så må vi ha tavler og mer informasjon i flere plasser.

– Hvorfor er det ikke radio her?

– Det må du spørre de som sitter på et kontor med fine, hvite snipper som ikke har vært i verken bilen eller feltet. Det er utrolig frustrerende å ikke kunne gi beskjed at dem og at de ikke kan gi beskjed til oss, sier Arvesen.

Også TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad syns det er merkelig at radiokommunikasjon er bannlyst i VM.

– Det er bare tull. De må ha radio for elite herrer og damer. De har brukt sikkerhet som argument for å ikke bruke det, men det er bare tull. Helt enig med Arvesen og Van Aert. Veldig gammeldags, sier han.