Raser etter skandalebildene i Touren: – Bli hjemme!

En tilskuer stakk telefonen ut i veien da Tour de France-feltet kom forbi på den 15. etappen. Armen felte Jumbo-Vismas Sepp Kuss, som deiset i asfalten og dro med seg en haug av ryttere.

Kuss' lagkamerat Dylan van Baarle var ikke klar over hva som utløste massevelten tidlig på søndagens etappe.

– Selvfølgelig, sier han ironisk til TV 2 og himler med øynene.



OPPGITT: Dylan van Baarle ber tilskuere bli hjemme hvis de er langs Tour de France-løypen for å ta bilder. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Disse folkene … Jeg vet ikke hvorfor de kommer hit. Vi prøver å gjøre alt vi kan for å forberede oss til rittet, så ser de ikke på en gang. De ønsker bare å ta en selfie, fortsetter nederlenderen.



Dylan van Baarle mener ansvaret ligger hos tilskuerne.

– De må se seg selv i speilet. Tilskuerne som gjør dette, bør bli hjemme. Du kan ikke ha gjerder gjennom 190 kilometer. Folk må ta ansvar. Hvis de ikke liker sykling, bli hjemme, sier van Baarle.



Nordmann i bakken

I TV 2s Tour de France-studio raser de også mot publikums oppførsel.

– Jeg blir så irritert, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.



– Det er en kombinasjon av publikum som ikke kan oppføre seg og at mange ryttere begynner å bli slitne. Det er den tredje tøffe fjelletappen på rad. Det går fort, og rytterne blir utmattet og har mindre kontroll, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.



Uno-X-rytter Rasmus Fossum Tiller var blant dem som gikk ned.

– Det er kjedelig. Det er gøy at de følger med og viser engasjement, men det er skummelt når de er så nærme rytterne og forårsaker velt, sier han til TV 2, og opplyser at kneet er «sårt» etter velten.

UAE Team Emirates' Vegard Stake Laengen mener det er vanskelig å ta grep for å forhindre velt som den på starten av 15. etappe.

– Det er så klart bra med mye fans langs løypen, men så er det å finne balansen. Det tar litt overhånd, og det er sikkert en del alkohol i bildet. Da blir dømmekraften dårligere, sier Stake Laengen til TV 2.

– De kan miste livet

Mads Kaggestad påpeker at risikoen er stor for rytterne.

– De kan knekke nakken og bli lamme. De kan miste livet. Det er høy risiko i dette, sier Kaggestad.

– Det er også 20-30 ryttere til som nesten-velter, og det er et under at ikke de også går ned, sier TV 2s sykkelekspert.



Dag Otto Lauritzen istemmer at det er små marginer.

– Det er millimeteravklaringer. Folk står med ungene foran seg … Det er helt utrolig. En del av sjarmen med Tour de France er alle tilskuerne, men de må ha respekt for syklistene og bilene, sier han.



Det var Wout Poels som vant 15. etappe til Saint-Gervais Mont-Blanc. I sammendraget forsøkte Tadej Pogacar å ta sekunder på Jonas Vingegaard, men den danske sammenlagtlederen holdt unna. Det skiller fortsatt ti sekunder på favorittene i favør Vingegard.

Mandag er den andre hviledagen i årets Tour de France.