Raser etter sjokkbildene: – Det må gjøres noe

Gleden var stor i Jumbo-Visma etter at Jonas Vingegaard økte ledelsen til 7.35 (!) på onsdagens kongeetappe i Tour de France.

– Jeg tror at Jonas vant Touren i dag, men alt kan skje. Det var en veldig stor lagpresentasjon, sier sportsdirektør Grischa Niermann.



Men det var ikke alt Jumbo-Visma-toppen var fornøyd med.

– Det var veldig kaotisk på toppen, og det er ikke så bra. Bil og motorsykkel måtte stoppe fordi det var for mange folk i løypen. Rytterne kunne ikke passere. Det var ikke god reklame for sykkelsporten, sier Niermann etter målgang i Courchevel.



MÅTTE STOPPE: Jumbo-Visma-stjernen Jonas Vingegaard. Foto: Benoit Tessier / Reuters / NTB

Med to kilometer igjen til toppen på monsterfjellet Col de la Loze måtte både Vingegaard og hjelperytter Wilco Kelderman sette foten i bakken fordi veien var blokkert av kjøretøy som ikke kom seg frem på grunn av de enorme folkemassene langs løypen.

Det fikk TV 2s Dag Otto Lauritzen til å bryte ut:

– Hva er dette for et kaos? Det er det villeste!, sa Lauritzen.

TV 2s ekspert Thor Hushovd var raskt ute med å påpeke at det hele skyldes en motorsykkel som sto fast.

– Husker dere da Chris Froome løp på beina uten sykkel? Dette minner om det, sa Lauritzen på direkten.

– Nesten ikke plass!

– Det er ikke normalt. Noen steder på toppen var det veldig mye folk. Det var nesten ikke plass til å passere. Folk går foran deg, og det er liten plass til å komme forbi, sier Kelderman til TV 2.

– Noen ganger går det over grensen. Motorsykkelen kom ikke forbi på grunn av alle folkene, og da må bilen stoppe. Da er det ikke noe sted å komme forbi for oss, fortsetter den nederlandske 32-åringen.

To Jumbo-Visma-ryttere ble felt av en tilskuer på søndagens etappe. Det skjedde under ett døgn etter at Tadej Pogacar måtte avbryte et angrep mot Vingegaard fordi motorsyklene var i veien for sloveneren.

– Må gjøres noe

I kjølvannet av kaoset på vei opp monsterfjellet, har arrangøren ilagt Thomas Voeckler en straff. Den tidligere franske toppsyklisten, som nå jobber for fransk TV, er utstengt fra torsdagens etappe og fikk snaut 6000 kroner i bot.

– Jeg er «fucked», jeg er død

– Det må gjøres noe med det. Det må være mer tau, så folk holder seg utenfor veien og alle kan komme forbi. Det må ses på, sier Kelderman.

Jonas Vingegaard var ikke like kritisk.

– Det var vilt, det var mange folk. Fansen var veldig fin, men jeg måtte stoppe for bilen. Sånn er det dessverre, sier dansken.

Norsk opptur

For norske Tobias Halland Johannessen ble onsdagens etappe en vanvittig opptur. Han gled til slutt over målstreken som sjettemann.

– Se på det bildet!, sa Lauritzen like før målgang.

– Det er verdensklasse, la TV 2-kommentator Christian Paasche til.

Halland Johannessen selv var en sliten mann etter målgang.

– Det var hardt, ass. Uff! Jeg fikk i hvert fall tømt ut det jeg hadde, så jeg er fornøyd, sier syklisten til TV 2.

Østerrikske Felix Gall vant etappen fra bruddet.