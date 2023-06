Preget etter dødsfall før Tour-start: – Noe vi tenker på

Det var under femte etappe av sykkelrittet Sveits rundt at syklisten Gino Mäder veltet stygt i en utforkjøring, få kilometer før målgang.

Sveitsiske Mäder måtte gjenopplives og fraktes til sykehus, men dagen etter opplyste Team Bahrain Victorious at livet til 26-åringen ikke sto til å redde.

Med kun dager igjen til årets Tour de France start kjenner sykkelmiljøet på den tunge sorgen.

– Det sitter litt i bakhodet at det kan gå galt, og man er jo avhengig av at utstyret fungerer, sier Alexander Kristoff til TV 2 i Bilbao, to dager før Touren tråkkes i gang.



Uno-X-lagkapteinen forteller at han har ulykken i tankene.



– Eksploderer et forhjul i en sving, får man ikke gjort så veldig mye. Det er litt tilfeldigheter, som regel går det veldig fint, men man vet aldri om det er en skarp stein rundt en sving.

TENKER PÅ DET: Alexander Kristoff har dødsulykken i tankene før Tour de France. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Mer fornuftig å overleve

Sveitserens ulykke har satt sine spor hos veteranen fra Stavanger.

– Det setter en liten støkk i deg når det går så ille som det gjorde med Gino, sier 35-åringen.

– Men det endrer ikke måten man angriper en utforkjøring?

– Som regel trenger jeg ikke kjøre helt på limit, det er i så fall hvis du skal rekke tidslimiten helt på grensen, men det er vel mer fornuftig å overleve enn å rekke tidslimiten sånn sett.

– Jeg føler ikke vi er så på limiten. Det er noen år siden jeg har vært helt der. Jeg håper jeg slipper den situasjonen i år, sier Kristoff.



Også Uno-X-lagkompis Torstein Træen tenker på at det er store risikoer med sporten.

– Det er selvsagt noe vi tenker på. Da beskjeden kom ut, kjente man på at en tar ganske stor risiko selv, sier Træen til TV 2.

– Jeg tror nok ikke at det kommer til å endre så veldig mye her nede. Men det er noe vi tenker på, så vi må være litt forsiktige, sier han.

LITE ENDRING: Torstein Træen tror ikke det blir store endringer med utforkjøringer under årets Tour de France. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

En del av sporten

– Å sykle utfor er noe jeg elsker. Men når noen jeg sykler med dør av å gjøre det, treffer det ganske hardt.



Det sier den britiske syklisten Tom Pidcock om ulykken i et intervju med BBC.

PREGET: Tom Pidcock kjenner det på kroppen etter dødsulykken. Foto: MARCO BERTORELLO

På samme sted som Mäder kjører utfor krasjet også Pidcocks lagkamerat Magnus Sheffield. Han fikk hjernerystelse og var innlagt på sykehuset i tre dager.



– Det var en veldig emosjonell dag for alle i sykkelmiljøet og spesielt i Sveits, for laget hans og familien, sier syklisten.

Pidcock regnes som en av sykkelsirkusets beste til å kjøre utfor - noe han viste da han gikk til topps på den legendariske etappen til Alpe d'Huez under fjorårets Tour de France. Briten vet at sykkelsporten bringer med seg en del farer.

– Risiko er en del av sykling. Alvorlige ulykker skje ikke ofte, men det kan gå galt. Jeg antar at vi gjør det vi kan for å redusere risikoene, men de vil aldri bli borte, sier briten.

Ulykken skjedde da syklistene syklet nedover fjellet Albula Pass.



– Å sykle utfor er en del av sporten vår, og med mindre vi vil sykle rundt på bane må vi bare akseptere at det er en del av sporten, sier han.

MISTET LIVET: Gino Mäder ble bekreftet omkommet dagen etter ulykken. Foto: LUCA BETTINI

Også Pidcocks lagsjef i Ineos, Rod Ellingworth, har kjent hendelsen på kroppen. Det var han som signerte Mäder til Bahrain-laget da han var sjef der i 2020.

– Det er tragisk. I det samme øyeblikket var Magnus i en separat krasj, og det har vært traumatisk å håndtere dette i etterkant av hendelsene, sier Ineos-sjefen til BBC.

– Gino var en god karakter, alle kjente ham.

Tour de France starter i førstkommende lørdag i Bilbao. Rittet kan du se på TV 2 Direkte og TV 2 Play.