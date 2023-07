Pogacar tok sekunder på Vingegaard etter angrep

Det ble jubel for kanadiske Michael Woods da hovedfeltet lot 14-mannsbruddet kjempe om etappeseieren opp til Puy de Dôme.

I bakken kjempet Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard mot hverandre. Med halvannen kilometer igjen til mål angrep Pogacar, og hans danske erkerival klarte ikke å sitte på hjulet.

– Dette er et varsko her fra Pogacar, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

VISTE STYRKE: Tadej Pogacar stakk fra Jonas Vingegaard. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Pogacar endte med å ta åtte sekunder på Vingegaard. Nå er sloveneren 17 sekunder bak Vingegaard, som beholdt den gule trøyen. Jai Hindley er nummer tre i sammendraget med 2.40 opp.

– Jeg tror kanskje jeg ikke hadde min beste dag. Da blir man straffet i en stigning som dette. Åtte sekunder kan jeg leve med, sier Vingegaard til dansk TV 2.

TAPTE SEKUNDER: Jonas Vingegaard maktet ikke å følge Tadej Pogacar. Foto: Thomas Samson / AFP

– Jeg vant ikke i dag, men det var som en liten seier. Jeg er superglad. Det var en fin dag. Det gikk ganske rolig frem til den siste stigningen, og jeg følte beina mine var gode. Jeg ventet til å angripe med halvannen kilometer igjen for sikkerhets skyld. Jeg hadde en god dag, sier Tadej Pogacar.

Jonas Gregaard ble beste Uno-X-rytter på åttendeplass. Dansken kom i mål snaut to minutter etter etappevinner Michael Woods.

– Dagen var varm, men den var egentlig fin. Vi «fucket» det litt opp da de kjørte fra. Jeg og «Abra» (Jonas Abrahamsen) misforsto hverandre, så det var litt ergerlig at vi ikke kom med der, sier Gregaard til TV 2.

– Akkurat nå har jeg det rimelig dårlig, men jeg er fortsatt glad. Det er et stort resultat. Det er ikke mange som tar topp ti i sin første Tour de France. Det er jeg glad for, og det var et av målene jeg satte meg før Tour de France, sier Gregaard.

Uno-X-ryttere i brudd

Det gikk et 14-mannsbrudd på niende etappe. Med i bruddet kom Uno-X-rytterne Jonas Gregaard og Jonas Abrahamsen. Tobias Halland Johannessen forsøkte å komme seg opp, men måtte gi opp.

– Når en så stor gruppe går på første forsøk, burde han vært med. Det betyr mye for ham og laget. Han burde vært på første rekke da Christian Prudhomme viftet med startflagget, men samtidig skal han disponere kreftene og klare å komme i posisjon, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Det ble etter hvert klart at etappevinneren satt i bruddet da forspranget gikk til over ti minutter. Etter tredjekategoristigningen Côte de Pontaumur startet bruddet å støte på hverandre.

Jorgenson stakk fra bruddet

Den eneste som lykkes skikkelig var Matteo Jorgenson, som stakk med snaut 50 kilometer igjen til mål. Jonas Abrahamsen gjorde en forrykende jobb med å tette luker for Jonas Gregaard.

En gruppe med Mathieu Burgaudeau, Matej Mohoric, David de la Cruz og Neilson Powless kom seg løs og tok opp jakten på Jorgenson, mens både Gregaard og Abrahamsen havnet igjen bak.

Tekniske problemer gjorde at sjansene forsvant for David de la Cruz, mens Burgaudeau, Mohoric og Powless var om lag ett minutt bak Jorgenson da stigningen mot mytiske Puy de Dôme begynte.

Jakten på Jorgenson

Matej Mohoric gikk fra tremannsgruppen i et forsøk på å hente Jorgenson. Sloveneren slukte sekunder på amerikaneren i tet, men han fikk Michael Woods fra gruppe tre opp til seg.

Kanadieren distanserte Mohoric og ble den første utfordreren for Jorgensen i kampen om etappeseier. Med 500 meter igjen ble Jorgenson hentet av Woods, som fosset forbi til etappeseier.

– Jeg kan ikke tro at jeg klarte det. Jeg er veldig stolt av meg selv og laget. Det er spesielt, sier Woods i seiersintervjuet.

Det endre til slutt med en fjerdeplass for Matteo Jorgenson. Jonas Gregaard fra Uno-X fulgte på en åttendeplass, snaut to minutter etter etappevinner Woods.

Mandag kommer den første hviledagen i årets Tour de France.