Pogacar tok nye sekunder på Vingegaard: – Helt ellevilt

Michal Kwiatkowski gikk fra bruddet med elleve kilometer igjen til mål på Grand Colombier. Ingen klarte å følge den polske 33-åringen, som kom alene til mål og vant 13. etappe i årets Tour de France.

I favorittgruppen angrep Tadej Pogacar med noen få hundre meter igjen til toppen. Sloveneren ble nummer tre etappen og tok fire bonussekunder som gjør at han er ni sekunder bak i sammendraget.

Pogacar var i mål fire sekunder før ledende Jonas Vingegaard.

– Det er helt ellevilt, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche da Pogacar angrep og fikk noen meter på Vingegaard.

TAPTE SEKUNDER: Sammenlagtleder Jonas Vingegaard klarte ikke å sitte på hjulet til erkerival Tadej Pogacar. Foto: Stephane Mahe / Reuters / NTB

– Det var dette Vingegaard fryktet før start. Han sa at den ikke var hard nok. Den siste harde stigningen var som å legge det rett i hendene på Pogacar, som har sin eksplosive avslutning. Dette var et forvarsel inn til de to neste dagene, som er knallharde etapper i Alpene, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Overrasket etappevinner

Det var et brudd på 18 ryttere som gikk av gårde på 13. etappe. Uno-X hadde mål om å få med Torstein Træen, men nordmannen kom ikke med. Uno-X var imidlertid representert med danske Anthon Charmig.



Opp monsterfjellet Grand Colombier ble bruddet sprengt i fillebiter. Med elleve kilometer igjen til mål gikk Ineos Grenadiers-rytter Michal Kwiatkowski til på jakt etter etappeseier. Den holdt helt inn.

– Jeg kan ikke tro at det er mulig, men her er jeg, sier Kwiatkowski, som ikke hadde trodd at etappevinneren skulle sitte i bruddet.



FØRST I MÅL: Michal Kwiatkowski vant på Grand Colombier. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

– Jeg trodde bruddet skulle være en gratisbillett til bunnen av bakken. Jeg trodde aldri at den gruppen skulle kjempe om etappeseieren, for UAE kjørte hardt bak, men det er ikke enkelt å jage 19 ryttere som samarbeider i over hundre kilometer, sier Kwiatkowski.

Spurtstjernen Caleb Ewan, som satt alene helt bakerst, sto av underveis på etappen. Det skjedde dagen etter at en annen spurtstjerne, nederlandske Fabio Jakobsen, brøt Tour de France.