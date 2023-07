Pogacar slo tilbake mot Vingegaard: – Nesten ikke til å tro

Tadej Pogacar vant sjette etappe etter å ha parkert Jonas Vingegaard. Dansken tok over den gule ledertrøyen.

Dagen etter at han ble frakjørt av Jonas Vingegaard på den første fjelletappen i Tour de France, slo Tadej Pogacar tilbake opp Cauterets-Cambasque på sjette etappe i Tour de France.

Med 2,7 kilometer igjen til toppen av målfjellet angrep Pogacar, og han holdt unna og kom alene til mål til årets første etappeseier i Touren. Vingegaard fulgte i mål 24 sekunder etter Pogacar.

– Det er nesten ikke til å tro, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.



– Jeg vil ikke si at det var revansj, men det føles bra å vinne og ta tid tilbake. Jeg føler på litt lettelse. Jeg føler meg mye bedre nå, sier Pogacar i seiersintervjuet.

Den norske Tour de France-debutanten Tobias Halland Johannessen ble nummer tre. Drøbak-syklisten kom i mål 1.22 etter Pogacar.

Vingegaard tok over den gule ledertrøyen fra Jai Hindley. Pogacar er på andreplass med 25 sekunder opp til den danske stjernen.

– Jeg er veldig glad for å ta den gule trøyen. Det er alltid fint å være tilbake i gult. Selvfølgelig hadde jeg håpet å ta etappeseieren, men Tadej var veldig sterk og fortjente å vinne, sier Jonas Vingegaard.

Pogacar innrømmer at han var bekymret etter femte etappe.

– Ja, hvem ville ikke vært det? Det Jonas viste i går, var utrolig, sier Pogacar.



Dag Otto klikker: – Det der er dårlig!

– Da de begynte å dra på Tourmalet, tenkte jeg: «shit, det kommer til å gå som i går og vi kan pakke koffertene våre og reise hjem». Heldigvis hadde jeg gode bein og kunne følge ganske komfortabelt på Tourmalet. Da jeg følte det var riktig øyeblikk, angrep jeg. Det var en stor lettelse, fortsetter den slovenske superstjernen.



– Vi ønsket å teste ham igjen og se hvordan han følte seg. Jeg antar at han følte seg bedre enn i går, forklarer Vingegaard.

Uno-X-duo i brudd

Uno-X kom seg med i bruddet med to ryttere. Både norske Tobias Halland Johannessen og danske Jonas Gregaard var en del av et 15-mannsbrudd som ble etablert tidlig på etappen som startet i Tarbes.

Dytter konkurrent ut i grøften

I bruddet satt også ryttere som Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski og Mathieu van der Poel. Etter hvert kom det ytterligere fem ryttere opp til Uno-X-duoens brudd.

Bora-hansgrohe, som fikk australieren Jai Hindley i den gule ledertrøyen på onsdagens etappe, og hovedfeltet lot ikke bruddet stikke skikkelig av gårde, for over førstekategoristigningen Col d'Aspin var forspranget kun på drøyt tre minutter.

– Dette er fantastisk godt kjørt, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd på bildene av Uno-X' to utbrytere.



Over Tourmalet

Med 11,5 kilometer igjen til toppen på utenforkategoristigningen Col du Tourmalet angrep Julian Alaphilippe, og den eneste som fulgte franskmannen var James Shaw, men snaut kilometeren senere ble angrepet avverget av gruppen bak anført av Wout van Aert.

Store deler av bruddet ble skrelt bort på vei opp Col du Tourmalet. Med snaut tre kilometer igjen til toppen måtte Jonas Gregaard slippe.

Halland Johannessen til TV 2: – Det er kult!

– Tobias ser kjempesterk ut. Uansett utfall har det vært en kjempebra etappe levert av Tobias og Gregaard, kommenterte Hushovd.

Med fire kilometer igjen til toppen satte Jumbo-Visma virkelig inn støtet i front av favorittgruppen. Jai Hindley i den gule trøyen måtte slippe, mens kun Tadej Pogacar holdt følge med Jumbo-Visma-duoen Jonas Vingegaard og Sepp Kuss. Drøyt én kilometer til toppen av Tourmalet var Kuss borte. Pogacar satt på hjulet til Vingegaard.

Halland Johannessen først (!) over Tourmalet

– Rett inn i historiebøkene!

I bruddet var det igjen fem ryttere da de kom til toppen av Tourmalet. I bakkespurten var Halland Johannessen sterkest og var først over toppen. Det sikret Drøbak-syklisten 60.000 kroner i premiepenger.

– Rett inn i historiebøkene, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.



Fra bruddet slapp Wout van Aert ned til gruppen ned Vingegaard og Pogacar, og med tre mil igjen satt de to storfavorittene sammen med Halland Johannessen og restene av bruddet.

Inn i målfjellet Cauterets-Cambasque satt Halland Johannessen sammen med Vingegaard, Pogacar, van Aert, Rúben Guerreiro, James Shaw, Michal Kwiatkowski og Neilson Powless.

Her må Halland Johannessen slippe

Med 4,5 kilometer igjen var jobben over for Wout van Aert. Da kom fartsøkningen fra Vingegaard som gjorde at kun Pogacar holdt følge. Tobias Halland Johannessen måtte slippe superduoen. Snaut tre kilometer før mål angrep Pogacar og parkerte Vingegaard. Sloveneren holdt unna til mål og vant etappen – sin tiende i Tour de France.