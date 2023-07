Pogacar-kollaps: – Nærmest slått bevisstløs

Etter å ha smadret Tadej Pogacar på tirsdagens tempoetappe, knuste Jonas Vingegaard erkerivalen på ny på onsdagens kongeetappe.

Med åtte kilometer igjen til toppen av Col de la Loze slapp Pogacar gruppen til Vingegaard. Over toppen av utenforkategoristigningen var den sjanseløse sloveneren åtte minutter etter Vingegaard.

– Dette er helt vilt, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.



– Jeg er ferdig, Jeg er helt død, sa Pogacar over teamradioen, ifølge Veloropa.

Avstanden opp til Vingegaard er nå 7.35 (!) for Pogacar.

Jonas Vingegaard økte sammenlagtledelsen fra ti sekunder til ett minutt og 48 sekunder etter tirsdagens forrykende tempoetappe.

– Hvis det var knockout i går, så er han nærmest slått bevisstløs og henger i tauene på 2000 meters høyde, sier Christian Paasche.

Felix Gall fra bruddet vant etappen. I det samme bruddet satt norske Tobias Halland Johannessen, som ble nummer seks.

Det gjenstår kun én fjelletappe i årets Tour de France.

Vingegaard ble hindret av motorsykkel

Halland Johannessen i brudd

Da rittet fikk satt seg etter en kaotisk åpning på den 17. etappen, der Tadej Pogacar blant annet var i asfalten, var Uno-X-duoen Tobias Halland Johannessen og Jonas Gregaard med i et 29-mannsbrudd.

Halland Johannessen imponerte stort: – Verdensklasse!

På vei inn i utenforkategoristigningen Col de la Loze på 28,1 kilometer var forspranget på rundt tre minutter til et jagende hovedfelt med Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Danske Gregard måtte slippe bruddet med snaut to kilometer inn i bakken.

– Det er veldig sterkt kjørt av Halland Johannessen. Én ting er at han er et talent, men det er første gang han kjører en Grand Tour. At han sitter her på 17. etappe, beviser at han klarer å holde ut. Dette er et nytt nivå i hans karriere, og det kommer sikkert til å løfte ham mange hakk, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Pogacar-sprekk

Med åtte kilometer igjen til toppen Col de la Loze måtte Tadej Pogacar (!) slippe favorittgruppen.

– Det kommer til å bli et enormt tidstap, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

Like etter viste tv-bildene at Halland Johannessen som måtte slippe tetgruppen til Simon Yates. Derfra kom det nye støt, og Felix Gall gikk solo. Det holdt helt til mål før østerrikeren.

Det tok imidlertid nesten tre kilometer før Jumbo-Visma og Jonas Vingegaard satte inn støtet og kjørte alene mot toppen. Da økte dansken avstanden ytterligere ned til sin slovenske erkerival.

Vingegaard måtte stanse da en motorsykkel fikk stans med om lag to kilometer igjen til toppen, men det var ikke noe som kunne true det enorme forspranget til Pogacar. Før de fire siste etappene er Pogacar på andreplass 7.45 bak den danske sammenlagtlederen.