Pogacar-grepet: – Kan ha vært en taktisk bommert

Det var knyttet stor spenning til om Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard kom til å bytte sykkel på tirsdagens tempoetappe.

Da Thor Hushovd hørte planene til UAE Team Emirates om å bytte fra tempo- til landeveissykkel den siste stigningen til Côte de Domancy, trodde ikke TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd det han hørte.

Men da Pogacar kom inn i bakken, byttet han sykkel. Sloveneren endte med å bli smadret av Jonas Vingegaard, som vant med 1.38 og nå er 1.48 foran sin rivalen før de fem siste Tour de France-etappene.

– Det er nesten synd at kanskje en taktisk bommert som har vært med på å virke, selv om vi så signalene før byttet om at det ikke var noen tvil. Det kommer til å bli kritiske spørsmål, sier Thor Hushovd.

– Det kan ha vært en taktisk bommert, legger han til.

Overlegen Vingegaard slo Pogacar med over halvannet minutt

Derfor valgte vi å gjøre det

UAE Team Emirates' sportsdirektør Andrej Hauptman avfeier at det var en tabbe å bytte sykkel.

– Vi testet, og vi så at det var raskere å bytte, så derfor valgte vi å gjøre det, sier Hauptman.



– Tadej gjorde en veldig god tempo, men Jonas var fantastisk. Hva mer kan man si? Gratulerer til Jonas, sier UAEs sportdirektør.



Jumbo-Vismas sportsdirektør Grischa Niermann forteller at det aldri var et tema for Vingegaard å bytte sykkel.

– Vi var her i april, og allerede da visste vi at det ikke kom til å bli noe sykkelbytte, sier Niermann.



KALDDUSJ: Etter å ha fått bank på tempo på 16. etappe, er Tadej Pogacar 1.48 bak sammenlagtleder Jonas Vingegaard. Foto: Anne-Christine Poujoulat / Reuters / NTB

– Følte meg ikke bra

Tadej Pogacar innrømmer at det ble hardt på andre halvdel av den tøffe tempoetappen på 22,4 kilometer.

– Jeg følte meg ikke bra på den siste delen, men det var fortsatt solid. Jeg følte at det gikk okay, men det er en stor luke nå. Jeg håpet på mindre avstand. Jeg håpet å sykle meg inn i gult i dag, sier Pogacar.

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen påpeker at de flatet ut på de siste kilometerne.

– Selv om han bruker bare åtte-tolv sekunder på å bytte sykkel, og de mener at testene viser at det er bedre i bakken, taper han en del på slutten. Det var så stor forskjell på de siste to-tre kilometerne, sier Lauritzen i Tour de France-studio.

– Men jeg tror ikke sykkelbyttet har noe å si for plasseringen av de to, men han hadde ikke tapt 1.38, mener Lauritzen.